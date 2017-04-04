Овечкин выступит с заявлением по решению НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2018
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сегодня выступит с заявлением по поводу решения о том, что игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде-2018.
«Вашингтон» на данный момент не комментирует ситуацию.
Овечкин выступит с заявлением во вторник после утренней раскатки команды», — сообщили в пресс-службе клуба.
Ранее Овечкин заявил, что выступит на Играх-2018 вне зависимости от решения НХЛ об участии игроков лиги в турнире.
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