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    Овечкин выступит с заявлением по решению НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2018

    Теги сборная России Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сегодня выступит с заявлением по поводу решения о том, что игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде-2018.

    «Вашингтон» на данный момент не комментирует ситуацию.

    Овечкин выступит с заявлением во вторник после утренней раскатки команды», — сообщили в пресс-службе клуба.

    Ранее Овечкин заявил, что выступит на Играх-2018 вне зависимости от решения НХЛ об участии игроков лиги в турнире.

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