КХЛ выпустила заявление по поводу количества участников лиги в сезоне-2017/18.

«Совет директоров КХЛ, рассматривая заявочные документы клубов, примет во внимание различные факторы. Будет оценен уровень зрительского интереса к матчам клуба, качество и рейтинг телетрансляций из его домашней арены, спортивные результаты клуба за время его выступления в КХЛ.

Также лига подробно рассмотрит систему финансирования клубов и, принимая решение об их участии в чемпионате сезона-2017/18, будет руководствоваться поручениями, данными президентом России Владимиром Путиным по итогам заседания совета по развитию физической культуры и спорта 11 октября 2016 года, направленными на снижение государственного финансирования профессионального спорта.

Состав участников чемпионата КХЛ определяется и утверждается советом директоров лиги перед началом каждого сезона, согласно статье 8 спортивного регламента. Также, в соответствии с положениями статьи 45 правового регламента КХЛ, каждый клуб обязан в срок до 30 апреля предоставить в лигу документы, подтверждающие финансовые гарантии на период с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года.

Исходя из этого формируется предварительный состав участников чемпионата КХЛ соответствующего сезона. Таким образом, до 30 апреля какие-либо комментарии о составе участников чемпионата КХЛ-2017/18 будут являться преждевременными», – говорится в заявлении пресс-службы лиги.

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