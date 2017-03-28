планирует уменьшить количество матчей в регулярном чемпионате за счет сокращения количества команд, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

По его сведениям, уже сейчас разрабатываются варианты календаря на 26 команд.

В сезоне-2016/17 в КХЛ выступало 29 команд. Сообщается, что вслед за «Медвешчаком» лигу могут покинуть новокузнецкий и «Югра».