Линус Умарк: «Я считаю, что мы лучше «Ак Барса». Собираемся их обыграть»
Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк дал интервью.
– Как ваше самочувствие?
– Я в порядке.
– Как ваша травма?
– Я не знаю. Сейчас начинается плей-офф, зачем говорить о травме? Я сегодня впервые вышел на лед и рад этому.
– Насколько «Ак Барс» – удобный соперник для «Салавата»?
– Никакого значения не имеет то, как мы играли в регулярке. В плей-офф все будет по-другому. Я думаю, серия получится равной. Наверное, будет семь матчей. Но я считаю, что мы лучше. Собираемся их обыграть.
– Когда вас ждать на льду в матче?
– Никогда не знаешь в таких ситуациях. Посмотрим, завтра я еще раз потренируюсь. Будем общаться, обсуждать. Может быть, сыграю в первом матче, может, во втором или третьем. Пока я на правильном пути восстановления, – сказал швед.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.