Нападающий Линус Умарк дал интервью.

– Как ваше самочувствие?

– Я в порядке.

– Как ваша травма?

– Я не знаю. Сейчас начинается плей-офф, зачем говорить о травме? Я сегодня впервые вышел на лед и рад этому.

– Насколько – удобный соперник для «Салавата»?

– Никакого значения не имеет то, как мы играли в регулярке. В плей-офф все будет по-другому. Я думаю, серия получится равной. Наверное, будет семь матчей. Но я считаю, что мы лучше. Собираемся их обыграть.

– Когда вас ждать на льду в матче?

– Никогда не знаешь в таких ситуациях. Посмотрим, завтра я еще раз потренируюсь. Будем общаться, обсуждать. Может быть, сыграю в первом матче, может, во втором или третьем. Пока я на правильном пути восстановления, – сказал швед.