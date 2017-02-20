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    Линус Умарк: «Я считаю, что мы лучше «Ак Барса». Собираемся их обыграть»

    Теги Ак Барс Салават Юлаев травмы КХЛ Кубок Гагарина Линус Умарк

    Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк дал интервью.

    – Как ваше самочувствие?

    – Я в порядке.

    – Как ваша травма?

    – Я не знаю. Сейчас начинается плей-офф, зачем говорить о травме? Я сегодня впервые вышел на лед и рад этому.

    – Насколько «Ак Барс» – удобный соперник для «Салавата»?

    – Никакого значения не имеет то, как мы играли в регулярке. В плей-офф все будет по-другому. Я думаю, серия получится равной. Наверное, будет семь матчей. Но я считаю, что мы лучше. Собираемся их обыграть.

    – Когда вас ждать на льду в матче?

    – Никогда не знаешь в таких ситуациях. Посмотрим, завтра я еще раз потренируюсь. Будем общаться, обсуждать. Может быть, сыграю в первом матче, может, во втором или третьем. Пока я на правильном пути восстановления, – сказал швед.

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