Для хоккейных агентов могут ввести взносы в размере нескольких миллионов рублей

В ближайшее время планируется серьезно изменить работу спортивных агентов в целом и хоккейных в частности.

Путем введения нового законодательства, инициатором которого является Минспорт, агента или посредника обяжут вносить аккредитационный взнос, составляющий порядка 10 миллионов рублей, и ежегодный взнос на поддержание действия полученной аккредитации, около 3 миллионов.



«Суть нововведения состоит в том, что агент, он же посредник, для получения аккредитации будет обязан платить немаленькие суммы. Работать, по всей видимости, он сможет не только в хоккее, но и во всем спорте в целом, представлять интересы клиентов из других видов, которые захотят с ним сотрудничать.



Таким образом, помимо обязательных налоговых выплат, которые предусматривает законодательство, придется вносить дополнительные немаленькие средства, целевое использование которых может подвергаться людьми, выплачивающих их, серьезному сомнению. Многие в этой связи логично задаются вопросом: «С какой стати, кому и на что я должен платить такие суммы из личного кармана?». Получается эдакая «обязаловка».



Кому она может быть выгодна? Разумеется, тем, кто является инициатором сборов. Кто может себе это позволить? Крупные агенты, которые, по сути, могут стать монополистами на рынке. Ведь человек, чьи возможности не позволяют платить серьезные деньги, просто разорится. Или же побежит в крупное агентство за помощью. Разумеется, под определенный процент», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.