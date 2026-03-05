Мьюз о восстановлении Кросби: «Он катался. Это хороший шаг. Никакой другой информации у меня нет»
Тренер «Питтсбурга» высказался о восстановлении Кросби после травмы.
Главный тренер «Питтсбурга» Дэн Мьюз высказался о восстановлении форварда Сидни Кросби после травмы.
«Он катался. Думаю, это часть его возвращения к игре.
Это хороший шаг, но у меня нет никакой другой информации по этому поводу», – сказал Мьюз.
38-летний форвард «Питтсбурга» и сборной Канады получил травму в четвертьфинале Олимпиады-2026 с Чехией (4:3 ОТ). После окончания турнира «Питтсбург» объявил, что Кросби выбыл минимум на 4 недели из-за повреждения нижней части тела.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Pens Inside Scoop
