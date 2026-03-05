Парайко открыт для обмена, но предпочтет остаться в «Сент-Луисе». Защитник отказался переходить в «Баффало» (Фрэнк Серавалли)

Защитник «Сент-Луиса» Парайко открыт для обмена.

Об этом сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли.

Ранее стало известно, что Парайко решил не отказываться от своего пункта о запрете на обмен ради перехода в «Баффало».

«Мне сказали, что игрок «Блюз» Колтон Парайко открыт для обмена в другую команду, но, конечно же, предпочтет остаться в «Сент-Луисе».

Но не в «Баффало». Теперь вопрос: заплатит ли другая команда ту же цену, что предлагал «Баффало»?» – написал Серавалли.

В нынешнем сезоне Парайко провел 58 матчей и набрал 14 (1+13) очков при показателе полезности «минус 16». Срок его соглашения с кэпхитом 6,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2029/30. В контракте игрока есть пункт о запрете на обмен.