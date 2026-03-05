Парайко отказался переходить в «Баффало» из «Сент-Луиса», обмен не состоится (Пьер ЛеБрюн)

Защитник «Сент-Луиса» Парайко отказался переходить в «Баффало».

Защитник «Сент-Луиса » Колтон Парайко отказался переходить в «Баффало».

Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн .

Ранее появилась информация , что Парайко близок к переходу в «Сэйбрс». Сообщалось, что в обмен могли включить Радима Мртку и выбор в первом раунде драфта.

«Это было непростое решение, но Колтон Парайко решил не отказываться от своего пункта о запрете на обмен ради перехода в «Баффало ».

Обмен с «Сэйбрс» не состоится», – написал ЛеБрюн.

В нынешнем сезоне Парайко провел 58 матчей и набрал 14 (1+13) очков при показателе полезности «минус 16». Срок его соглашения с кэпхитом 6,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2029/30. В контракте игрока есть пункт о запрете на обмен.