Парайко отказался переходить в «Баффало» из «Сент-Луиса», обмен не состоится (Пьер ЛеБрюн)
Защитник «Сент-Луиса» Парайко отказался переходить в «Баффало».
Защитник «Сент-Луиса» Колтон Парайко отказался переходить в «Баффало».
Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.
Ранее появилась информация, что Парайко близок к переходу в «Сэйбрс». Сообщалось, что в обмен могли включить Радима Мртку и выбор в первом раунде драфта.
«Это было непростое решение, но Колтон Парайко решил не отказываться от своего пункта о запрете на обмен ради перехода в «Баффало».
Обмен с «Сэйбрс» не состоится», – написал ЛеБрюн.
В нынешнем сезоне Парайко провел 58 матчей и набрал 14 (1+13) очков при показателе полезности «минус 16». Срок его соглашения с кэпхитом 6,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2029/30. В контракте игрока есть пункт о запрете на обмен.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
Видимо играет на повышение, ждет предложение от франшизы покрупнее