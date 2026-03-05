Перри останется в «Лос-Анджелесе» до конца сезона. Продление контракта обсудят после дедлайна (Фрэнк Серавалли)
Перри останется в «Лос-Анджелесе» до конца сезона.
Нападающий Кори Перри останется в «Лос-Анджелесе» до конца сезона.
Об этом сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли.
«Кори Перри можно исключить из списка потенциальных кандидатов на обмен, он сообщил «Лос-Анджелесу», что хочет остаться. Они обсудят продление контракта после дедлайна.
«Кингс» вряд ли купят или продадут кого-то. Сложный отрезок. Фиала выбыл из строя. Кузьменко и Армия, возможно, пропустят остаток регулярного чемпионата», – написал Серавалли.
40-летний Перри в нынешнем сезоне провел 49 матчей и набрал 28 (11+17) очков. Срок его соглашения с кэпхитом 2 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. В контракте игрока есть пункт о запрете на обмен.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Фрэнка Серавалли
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Смотрите. щас как ЛА полетят! Байфилд наконец-то будет играть как второй номер драфта, Даути с Копитаром вспомнят молодость, Кузьменко войдет в прайм Кузнецова, Панарин забегает как в Чикаго... 15 матчей оставшихся выиграют и в ПО полетят....