Перри останется в «Лос-Анджелесе» до конца сезона. Продление контракта обсудят после дедлайна (Фрэнк Серавалли)

Перри останется в «Лос-Анджелесе» до конца сезона.

Нападающий Кори Перри останется в «Лос-Анджелесе » до конца сезона.

Об этом сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли.

«Кори Перри можно исключить из списка потенциальных кандидатов на обмен, он сообщил «Лос-Анджелесу», что хочет остаться. Они обсудят продление контракта после дедлайна.

«Кингс» вряд ли купят или продадут кого-то. Сложный отрезок. Фиала выбыл из строя . Кузьменко и Армия , возможно, пропустят остаток регулярного чемпионата», – написал Серавалли.

40-летний Перри в нынешнем сезоне провел 49 матчей и набрал 28 (11+17) очков. Срок его соглашения с кэпхитом 2 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. В контракте игрока есть пункт о запрете на обмен.