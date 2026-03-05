  • Спортс
  Перри останется в «Лос-Анджелесе» до конца сезона. Продление контракта обсудят после дедлайна (Фрэнк Серавалли)
10

Перри останется в «Лос-Анджелесе» до конца сезона. Продление контракта обсудят после дедлайна (Фрэнк Серавалли)

Нападающий Кори Перри останется в «Лос-Анджелесе» до конца сезона.

Об этом сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли.

«Кори Перри можно исключить из списка потенциальных кандидатов на обмен, он сообщил «Лос-Анджелесу», что хочет остаться. Они обсудят продление контракта после дедлайна.

«Кингс» вряд ли купят или продадут кого-то. Сложный отрезок. Фиала выбыл из строя. Кузьменко и Армия, возможно, пропустят остаток регулярного чемпионата», – написал Серавалли.

40-летний Перри в нынешнем сезоне провел 49 матчей и набрал 28 (11+17) очков. Срок его соглашения с кэпхитом 2 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. В контракте игрока есть пункт о запрете на обмен.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Фрэнка Серавалли
logoКори Перри
logoНХЛ
возможные переходы
logoЛос-Анджелес
logoАндрей Кузьменко
logoКевин Фиала
травмы
logoЙоэл Армия
10 комментариев
Надоело сливать финалы, решил вообще в ПО не выходить.
А кто знает? Он с Монреалем в финал выходил. Хоть тогда был уникальный год по сетке, но всё же. Монреаль, КАРЛ!
Смотрите. щас как ЛА полетят! Байфилд наконец-то будет играть как второй номер драфта, Даути с Копитаром вспомнят молодость, Кузьменко войдет в прайм Кузнецова, Панарин забегает как в Чикаго... 15 матчей оставшихся выиграют и в ПО полетят....
Кузьменко аут до конца сезона
Человек абсолютно всё выиграл в хоккее, что интересно его мотивирует ещё. Кори - легенда!
