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    Евгений Малкин: «Сначала было чувство, что сейчас умру, но потом стало намного лучше»

    Теги Питтсбург Ванкувер Евгений Малкин НХЛ

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился впечатлениями после своего возвращения на лед в матче с «Ванкувером» (4:0), в котором набрал 2 (1+1) очка.

    «Это была интересная игра и хорошая победа. Я чувствую себя нормально. В первом матче всегда тяжело. Во время игры сначала такое чувство, что я сейчас умру, но потом становится намного лучше.

    Надеюсь, в следующей игре у меня будет больше сил и уверенности», – сказал Малкин.

    Напомним, что россиянин пропустил предыдущие 7 матчей «Питтсбурга» из-за травмы.

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