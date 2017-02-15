Форвард «Питтсбурга» поделился впечатлениями после своего возвращения на лед в матче с (4:0), в котором набрал 2 (1+1) очка.

«Это была интересная игра и хорошая победа. Я чувствую себя нормально. В первом матче всегда тяжело. Во время игры сначала такое чувство, что я сейчас умру, но потом становится намного лучше.

Надеюсь, в следующей игре у меня будет больше сил и уверенности», – сказал Малкин.

Напомним, что россиянин пропустил предыдущие 7 матчей из-за травмы.