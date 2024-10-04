От тесных мужских трусов – бесплодие, зуд и эректильная дисфункция. Правда?

Выбираем самую безопасную модель.

Регулярно появляются статьи и новости о том, что тесные мужские трусы негативно влияют на потенцию, сосуды и способность к зачатию. Что из этого правда? Какие трусы самые безопасные? Разобрались в новой серии нестыдных вопросов.

Если трусы впиваются в кожу и жмут, есть риск, что они и правда навредят

Некоторые медицинские организации считают тесное мужское белье одним из факторов риска мужского бесплодия. Они объясняют это так: из-за того, что белье слишком плотно прилегает к коже, создается «парниковый эффект», температура в мошонке повышается, в результате снижается выработка семенной жидкости, качество спермы ухудшается, увеличивается риск проблем с зачатием. В подтверждение этой теории приводят результаты исследований, которые показали, что у тех, кто предпочитает носить свободное нижнее белье (например, удобные боксеры), качество спермы зачастую лучше , чем у тех, кто носит тесные брифы. Правда на успех зачатия это обычно не влияет . В любом случае, доказательства того, что тесные трусы приводят к бесплодию, пока спорные, нужны дополнительные данные, чтобы понять, правда ли трусы могут навредить.

Еще одна возможная опасность тесных трусов – нарушение кровообращения в области паха. Слишком узкое нижнее белье может передавливать сосуды и ухудшать приток крови к половым органам. Если мужчина носит такие трусы постоянно, то в долгосрочной перспективе это может привести к эректильной дисфункции.

Еще из-за тесных трусов на коже может появиться раздражение, особенно если они сделаны из синтетических материалов. Раздражение может возникнуть как непосредственно на половых органах, так и во всей паховой области. В жару это особенно опасно, потому что повышенная влажность и отсутствие нормальной вентиляции создают идеальные условия для размножения бактерий и грибков, которые легко проникают в организм через мелкие раны на коже.

Самые полезные и безопасные трусы – те, которые мужчина не ощущает на себе

Идеальная модель трусов пока не найдена, врачи говорят общие фразы – белье не должно сковывать движения, натирать, давить, причинять какой бы то ни было дискомфорт. Оно должно подходить по размеру и поддерживать половые органы. Под это описание больше всего подходят боксеры.

Брифы, слипы и тем более стринги – мимо, они хоть и поддерживают половые органы, но часто жмут.

Брифы и слипы могут быть удобны во время занятий спортом, потому что они обеспечивают дополнительную поддержку и фиксацию, что не отвлекает от тренировки и защищает от травм при интенсивных физических нагрузках. Но носить их лучше ограниченное время, всего нескольких часов, поскольку длительное ношение может нарушить кровообращение. Кроме того, постоянное давление на кожу может вызвать раздражение и микротравмы. После тренировки лучше сразу переодеться в более свободное и дышащее белье.

Кроме модели, важно обращать внимание на материал, из которого изготовлены трусы. Это тоже влияет на здоровье

Натуральные ткани, например, хлопок и бамбук, хорошо пропускают воздух, обеспечивая естественную вентиляцию, что помогает поддерживать оптимальную температуру в мошонке и предотвращает перегрев. Также обычно они мягче и приятнее на ощупь, не раздражают кожу.

Синтетические ткани, такие как полиэстер или микрофибра, хорошо отводят влагу, поэтому лучше подходят для занятий спортом. Однако эти ткани плохо пропускают воздух, что может приводить к «парниковому эффекту» и дискомфорту, особенно в жаркую погоду. По этой причине долго их лучше не носить.

А что, если совсем без трусов?

Современная медицина рекомендует носить трусы для гигиены, защиты и комфорта. Они предотвращают трение кожи об одежду и помогают поддерживать чистоту и сухость интимной зоны. Трусы впитывают пот и выделения, их можно быстро сменить – и это безусловный плюс. Кроме того, они поддерживают половые органы и защищают чувствительные области. Однако врачи не настаивают на том, чтобы мужчины носили трусы. Ничем опасным отсутствие исподнего не грозит. Если у человека чувствительная кожа, которая травмируется от любых, даже самых удобных, трусов, можно от них отказаться.

Есть три важных правила, которые следует соблюдать, если мужчина не носит нижнее белье:

Менять брюки или шорты каждый день. Ежедневно подмываться. Выбирать одежду из дышащих материалов, чтобы минимизировать потливость и трение.

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В вопросе идеальных трусов у врачей нет единого мнения, если удобно, можно и вовсе обойтись без них. Если без нижнего белья некомфортно, предпочтение следует отдавать трусам из натуральных материалов и избегать слишком тесных моделей – боксеры из хлопка подойдут лучше всего.

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Фото: Gettyimages /Oli Scarff; Robert Michael/dpa/Global Look Press ; East News /AP Photo/Luca Bruno