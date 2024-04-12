Зачем людям нужен секс?

Или не нужен 🤔

Новый эпизод «Нестыдных вопросов» на Спортсе.

Зайдем с шокирующей новости: на самом деле людям секс не нужен, они вполне могут обойтись без него. Но секс чрезвычайно важен для эволюции, ведь с его помощью продолжается человеческий род. В новой серии нестыдных вопросов разобрались, как эволюция сделала так, чтобы человек считал, что без секса ему никуда.

Зачем людям секс с точки зрения эволюции

Половое размножение ­– далеко не единственный из существующих в природе способ оставить потомство. Вспомнить хотя бы гидру, которой партнер не нужен – она успешно размножается почкованием.

Бесполое размножение очень удобно: не нужно тратить силы на поиск и привлечение партнера. Численность популяции будет расти очень быстро.

Несмотря на то, что бесполое размножение имеет весомые преимущества, оно сильно ограничивает генетическое разнообразие потомства и делает будущую популяцию более уязвимой к изменениям окружающей среды.

При бесполом размножении генетическая информация, заключенная в ДНК родительской особи, полностью копируется и передается дочерней. В итоге обе особи имеют одинаковую генетическую информацию. По сути, создается клон.

Все было бы хорошо, если бы в процессе копирования ДНК не происходили сбои (мутации). Носители опасных мутаций обычно сразу погибают. Но мелкие ошибки накапливаются постепенно, и с каждым новым поколением их количество увеличивается. В итоге груз ошибок может привести популяцию к вымиранию. С точки зрения эволюции это крайне невыгодно. От поколения к поколению особи будут чахнуть, и в популяции будут оставаться уже не те, у кого хорошие мутации, а те, кто загибается медленнее всех.

Половое размножение, для которого нужны мужские и женские особи, замедляет процесс, но спасает от вредных мутаций. Клетки двух организмов создают новые генетические комбинации, так что следующие поколения становятся более устойчивыми и приспособленными к изменяющимся условиям окружающей среды.

Поэтому эволюционно секс – это стратегия, которая помогает организмам адаптироваться к окружающей среде и увеличивает их шансы на выживание.

Зачем людям секс с точки зрения физиологии

Чтобы сподвигнуть человека потратить энергию и ресурсы, а также рискнуть собственной жизнью ради генетического разнообразия, природа придумала множество хитростей и повысила ценность полового размножения. Она сделала секс желанным и приятным. Вот как ей это удалось:

Секс доставляет приятные физические ощущения . При сексуальной стимуляции высвобождаются гормоны счастья и наслаждения – серотонин и дофамин. В результате человек ощущает настоящий всплеск удовольствия, а сильные ощущения мотивируют получать их еще и еще.

Во время секса между партнерами создается эмоциональная связь . На эту цель работает гормон привязанности окситоцин. Он вырабатывается в момент оргазма и способствует укреплению эмоциональной и физической близости между партнерами. Это дает временное ощущение покоя и безопасности, к которому (хоть и неосознанно) стремятся все люди.

Секс дарит временное ощущение эйфории . Во время секса высвобождаются эндорфины – естественные обезболивающие. Они блокируют дискомфорт и боль, улучшают настроение и позволяют почувствовать настоящее блаженство в моменте. Естественно, после такого человек будет искать сексуальные контакты снова и будет готов рискнуть безопасностью и ресурсами.

Природа также обеспечила людям механизмы, которые помогают сделать партнеров более привлекательными друг для друга во время максимальной готовности к зачатию. Например, для этого во время овуляции (момент, когда готовая к оплодотворению яйцеклетка выходит из яичника – прим. Sports.ru) у женщин выделяются особые притягательные феромоны, в тканях задерживается жидкость, из-за чего тело принимает более плавные и физически привлекательные очертания, которые усиливают сексуальное желание у партнера.

Само поведение женщин в момент овуляции тоже меняется: они чаще флиртуют, более откровенно одеваются и легче возбуждаются.

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В следующем выпуске нестыдных вопросов разберемся, сколько секса нужно для здоровья и что будет, если не заниматься им совсем.

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Фото: unsplash.com /We-Vibe Toys, Womanizer Toys