🚨 Упамекано категорически отказывается уступать «Баварии» в переговорах по новому контракту

Sky Sports пишет, что у «Баварии» и Дайо Упамекано есть серьезные разногласия по поводу нового контракта.

Футболист и его агент не готовы идти на какие-либо уступки мюнхенцам. Они сообщили «Баварии» размер требуемого оклада и не планируют обсуждать этот вопрос. Клубу предстоит решить дальнейшую судьбу игрока.

Речь идет о новом долгосрочном контракте. Не исключено, что защитник покинет команду в 2026-м на правах свободного агента.

Тем не менее, спортивный директор «Баварии» Макс Эберль хочет сохранить футболиста. Высока вероятность, что немцы примут требования француза.

По текущему контракту зарплата Дайо составляет 10 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось об интересе к Упамекано со стороны «Ливерпуля».