За эти команды больно болеть: в топе «МЮ», «Арсенал» и сборная Бразилии

👀 На ВидеоСпортсе’’ регулярно появляются новые интересные видео – это наша платформа с лучшим видеоконтентом о спорте. Новые видео от канала «Мяч Production» тоже там!

Вот топ клубов и сборных, за которые трудно болеть. Александр Журавлев выделил, например, «Атлетико» – команда Диего Симеоне могла добиться большего даже конкурируя с «Реалом» и «Барсой». Восемь трофеев при аргентинце не убеждают: с бюджетом нет проблем, плюс самый высокооплачиваемый тренер в мире.

Конечно, в списке «Рома», «Марсель» и «Лион» – они страдают уже давно, серьезных достижений нет, как и у «Фенербахче», который недавно покинул Жозе Моуринью. Дортмундская «Боруссия» очень много продает и зарабатывает, но клуб все равно считают главными неудачниками последних лет – чего стоят только поражение в финале ЛЧ и упущенный в финальном туре титул Бундеслиги-2022/23.

«Арсенал» долго не может взять чемпионство и вечно останавливается в шаге от золота, а «Манчестер Юнайтед» в принципе приучил фанатов к вечному беспорядку и метаниям между разными векторами.

Есть и четыре сборных: Египет и Сербия редко выходят на крупные турниры (а на тех, куда попадают, проваливаются), Бразилия уже почти четверть века в кризисе, а Бельгия так и не выжала максимум из своего «золотого» поколения, хотя какое-то время даже лидировала в рейтинге ФИФА.

Подробнее – в свежем видео «Мяча» на ВидеоСпортсе’‘!

Это и остальные видео от «Мяч Production» и других топовых блогеров смотрите на ВидеоСпортсе’’.