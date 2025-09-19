Игроки «Монако» покинули самолет в нижнем белье: рейс в Бельгию был отменен всего за несколько часов до матча Лиги чемпионов🔥
Звезды «Монако» покинули самолет в одном нижнем белье, поскольку рейс на первый матч Лиги чемпионов был отменен.
Команда Лиги 1 должна сыграть с бельгийским «Брюгге» в четверг. Однако неполадки с кондиционером на борту самолёта спровоцировали хаос.
Звёздам «Монако» пришлось раздеться и сидеть в нижнем белье, поскольку салон превратился в настоящую сауну.
Температура достигла невыносимых значений, из-за чего игроки, обливаясь потом, отчаянно пытались охладиться.
Голландский игрок Джордан Тезе достал телефон и начал снимать:
Позже игроки были замечены на взлётно-посадочной полосе полуголыми.
Главный тренер «Монако» Ади Хюттер сообщил, что решение остаться дома и отправиться в Брюгге в пятницу было принято из соображений безопасности.