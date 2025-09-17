Уже 13 лет «Челси» не может обыграть «Баварию». Последняя встреча команд обернулась кошмаром для лондонцев: в 2020-м мюнхенцы победили со счетом 7:1 по сумме двух встреч в 1/8 ЛЧ.

Зато последняя победа «Челси» стала настоящей травмой для Рекордмайстера. Англичане обыграли «Баварию» на «Альянц Арене» в финале Лиги чемпионов, тогда исход противостояния решила серия одиннадцатиметровых.

Transfermarkt вспомнил стартовые составы команд на финал ЛЧ-2012.

«Бавария»

Все игроки мюнхенцев вместе взятые тогда оценивались в 361 млн евро, а стартовый состав на матч – в 291 млн евро. Мануэль Нойер, которому в 2012-м было 26 лет, все еще защищает ворота Рекордмайстера, голкипер – единственный участник того финала, который до сих пор не сменил клубную прописку.

«Челси»

Состав «Челси» на победный финал ЛЧ оценивался в 171 млн евро – сегодня этих денег не хватило бы на одного Ламина Ямаля, а суммарная стоимость всех игроков по тем временам составляла 381 млн евро. Давиду Луизу тогда было 25, сегодня защитнику 38, вместе с «Пафосом» он выступит в текущем розыгрыше ЛЧ.

За всех нынешних игроков «Баварии» придется заплатить 905,15 млн евро, а суммарная стоимость футболистов «Челси» по Transfermarkt оценивается в 1,08 млрд евро.

Как быстро растут чужие ценники на футболистов.