В первом туре лигового этапа ЛЧ на «Альянц Арену» заглянет «Челси», в Англии Бундеслигу частенько называют «фермерской». О таком прозвище для немецкого чемпионата спросили Венсана Компани.

Бельгиец отлично знаком с обеими лигами, он объяснил:

«Но сколько игроков они [клубы АПЛ] купили из Бундеслиги? Сколько денег они потратили на игроков Бундеслиги?

Я из Бельгии, маленькой страны. В Бельгии люди всегда смотрят на другие крупные страны, и мы уважаем каждую лигу. В Германии люди уделяют больше внимания Бундеслиге, думаю, так происходят во всех странах с крупными чемпионатами – Англии, Испании, Франции и так далее.

Очевидно, существует большой финансовый разрыв между Премьер-лигой и другими чемпионатами. Мы должны подумать о том, как однажды решить эту проблему. В Бундеслиге, безусловно, много талантов, английские команды купили много игроков из этого чемпионата. Но нас ждет не матч Бундеслиги и Премьер-лиги, нас ждет игра «Баварии» и «Челси».

Летом «Ньюкасл» за невероятные 85+5 млн евро купил у «Штутгарта» Ника Вольтемаде, на которого «Бавария» не стала тратить такую сумму. Тогда Компани на пресс-конференции объяснил финансовую пропасть между АПЛ и другими топ-лигами – вспомнил свой опыт работы тренером в английских дивизионах.

Согласны со словами Венсана?