🤬 «Самый коррумпированный футбольный клуб в мире». Матч «Реал» – «Марсель» – пособие по убийству футбола

Первый игровой день основного этапа Лиги чемпионов закончился сильнейшим судейским скандалом. Центром внимания, разумеется, стал мадридский «Реал». Но жаловаться в ФИФА уже не получится. Хотя…

Если только «Марселю».

К сожалению, лишний раз эпизоды в динамике показать не получится. Но у любителей футбола большие вопросы к произошедшему.

Эпизод с удалением очевиден, хотя судья что-то очень долго здесь искал.

Пенальти в ворота «Реала» так и не случился. И это событие разумно объяснить не получится. Эпизод важно видеть полностью, а не одним кадром.

Видите, как Милитао стоит?

И зачем же он начал сгибать руку, видя как летит мяч? Можно же ее прижать к телу прямой?

А у него уже торчит локоть.

Мало того, он еще и делает движение корпусом в сторону мяча.

И обратите внимание на позицию судьи во время этого эпизода.

А второй пенальти «Реала» стал гвоздем в гроб футбола.

Куда девать руку? Почему она не в естественном положении? И самое главное – как касание повлияло на эпизод? Никак.

Реакция тренера «Марселя» Роберто Де Дзерби на второй пенальти: «Это никогда не было пенальти. Это позор! После матча против «Сосьедада» все говорили о несправедливости против «Реала».

А вот и соцсети.

💭 «Каждый раз они грабят команды и потом еще жалуются».

💭 «Я всегда рад, когда в играх Лиги чемпионов происходят такие эпизоды. Это видит весь мир. Люди не понимают преступлений, которые они совершают в Ла Лиге, потому что смотрят только класико. Самый коррумпированный футбольный клуб в мире».

💭 «Потом они будут рассказывать, что выиграли ЛЧ 15 раз».

💭 «Какой смысл тратить на это два часа жизни?»

💭 «Забавно, что Мбаппе так бурно празднует эту парашу».