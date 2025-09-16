У «Арсенала» лучшие шансы на топ-8 первого этапа ЛЧ, «Бавария» лишь девятая, а у «Кайрата»... их нет 💀. Новые расклады аналитиков 😲

Сайт Сайт Football Meets Data подсчитал, какие шансы участников Лиги чемпионов на выход в плей-офф. И результаты немного удивляют.

С небольшим преимуществом лидирует «Арсенал», следом за которым сразу идет «Ливерпуль». Чуть сложнее, согласно данным аналитической компании, придется «Реалу» и «Барсе».

Любопытно, что Football Meets Data не видит «Баварию» в топ-8.

Один вопрос. У «Кайрата» вообще нет шансов на топ-8?