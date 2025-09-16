❗ «Арсенал» и «Барселона» зимой поборются за нового бразильского таланта

«Арсенал» не испытывает больших трудностей в обороне, но уже думает наперед.

«Канониры» нацелены подписать перспективного молодого центрального защитника, который вскоре сможет стать лидером обороны клуба.

Кандидат есть, как и конкурент на него.

Луис Бенедетти – 19-летний защитник «Палмейрас», который вскоре может переехать в АПЛ или же в Ла Лигу, где им активно интересуется «Барселона».

По данным AS, каталонцы уже готовы предложить за футболиста 12 миллионов евро.

Габариты (197 см – рост) и манера игры Бенедетти напоминает новичка «Реала» Дина Хейсена. Любопытно, что Луис уже получил прозвище «бразильский Хейсен».

Бенедетти отличается солидной результативностью для своей позиции – в молодежном составе у него шесть голов в 29 матчах.