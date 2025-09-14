🤯 Ямаль официально круче Салаха и де Брюйне. Статистика поражает 🔥

Помните дебют Ламина Ямаля во взрослом футболе? Это было 29 апреля 2023 года в матче «Барселона» – «Бетис». Спустя 2,5 года 18-летний вингер может смело считать себя главным ассистентом в Европе.

Почему? А все просто. Цифры не врут. С тех пор никто в топ-5 лигах не оформил больше голевых передач.

Преследователь только один – Мохамед Салах.

Разве Ямаль не заслуживает «Золотой мяч»?