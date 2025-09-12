«Самая сильная команда». Неожиданно – Терри хочет, чтобы «Ливерпуль» вновь выиграл АПЛ 😮
Джон Терри высказался о бурной трансферной кампании «Ливерпуля» минувшим летом.
«Честно говоря, я думаю, что они могут проиграть титул. Они сильно мотивированы – в том числе из-за трагедии с Диогу Жотой.
Очень надеюсь, что «Ливерпуль» победит хотя бы по этой причине. Считаю, что они самая сильная команда.
«Манчестер Сити» в этом сезоне снова показал свою уязвимость. Я не уверен, что у игроков «Челси» хватит опыта, чтобы справиться с титульной гонкой. Не буду на них давить.
«Ливерпуль» может упустить титул, но я желаю им удачи».
Напомним, Opta оценивает шансы «Ливерпуля» на титул в 38%. Следом идет «Арсенал».
Отметим, что «Челси» работает тренером в академии «Челси».
Челси Клинтон? Дочь Билла & Хиллари?