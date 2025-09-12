Джон Терри высказался о бурной трансферной кампании «Ливерпуля» минувшим летом.

«Честно говоря, я думаю, что они могут проиграть титул. Они сильно мотивированы – в том числе из-за трагедии с Диогу Жотой.

Очень надеюсь, что «Ливерпуль» победит хотя бы по этой причине. Считаю, что они самая сильная команда.

«Манчестер Сити» в этом сезоне снова показал свою уязвимость. Я не уверен, что у игроков «Челси» хватит опыта, чтобы справиться с титульной гонкой. Не буду на них давить.

«Ливерпуль» может упустить титул, но я желаю им удачи».

Напомним, Opta оценивает шансы «Ливерпуля» на титул в 38%. Следом идет «Арсенал».

Отметим, что «Челси» работает тренером в академии «Челси».