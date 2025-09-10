Джорджина Родригес стала украшением кинофестиваля в Венеции: невеста CR7 продемонстрировала то самое кольцо💎на красной дорожке

Джорджина Родригес поделилась клипом, вдохновленным ее поездкой на 82-й Венецианский кинофестиваль.

Невеста Криштиану Роналду вышла на дорожку с помолвочным кольцом в 30 каратов и в платье Roberto Cavalli.

Криштиану Роналду сделала предложение Джорджине спустя девять лет отношений и двоих совместных детей. Помолвочное кольцо вызвало бурные обсуждения: эксперты оценили вес бриллианта более чем в 30 каратов, а стоимость самого изделия варьируется от 3 до 5 млн долларов.