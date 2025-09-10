«Дэвид Бэкджем»: сэр Дэвид занялся закрутками! Открываем все новые и новые таланты легенды🍒

Продолжаем открывать таланты Дэвида Бекхэма! Ранее мы уже с восхищением рассказывали, что сэр Дэвид — пасечник. Первая пасека у него появилась пять лет назад, и с тех пор он сумел монетизировать свое хобби, создав бизнес по производству полезных снеков.

На этот раз Бекхэм снова удивил кулинарным искусством: легенда Английского футбола занялся…закрутками. Сливы для джема с оригинальным названием «Дэвид Бэкджем» домохозяин вырастил и собрал в собственном огороде.

Достижениями футболиста на почве садоводства и кулинарии поделилась супруга Виктория:

Уверены, что такая эксклюзивная продукция высоко ценилась бы на рынке, Дэвиду стоит задуматься о еще одном источнике дохода.