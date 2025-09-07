😮🇯🇲 Ямайка в шаге от выхода на ЧМ – впервые в 21-м веке! Все благодаря Стиву Макларену

Сборную Ямайки по футболу не видели на мундиале с ЧМ-1998. И вот он… Шанс!

В зоне КОНКАКАФ идет третий отборочный раунд, где 12 сильнейших сборных поделены на три группы – победители выходят на ЧМ. А две лучшие команды со вторых мест отправятся в международные стыки.

Первый тур позади. Ямайка разгромила сборную Бермудских островов со счетом 4:0, оформив себе великолепные шансы на поездку в США следующим летом. Остались матча с Кюрасао и Тринидадом и Тобаго, где вполне может хватить одной победы.

Кстати, вы знаете, что Ямайку тренирует экс-тренер сборной Англии Стив Макларен? У него уже 19 матчей во главе ямайцев и всего пять поражений – дважды США в Лиге наций КОНКАКАФ (2:4 и 0:1), в товарищеском матче Нигерии (6:7), в Золотом Кубке Гватемале (0:1) и Панаме (1:4).