Родри спросили, что он думает о нынешнем Ямале 😳

Родри вновь спросили о прошлогоднем совете Ламину Ямалю, который хавбек дал вингеру после финала Евро.

– Хотел спросить вас о Ламине Ямале. О той фразе, которая попала в телетрансляцию после финала Евро: «Продолжай работать, потому что тогда ты сможешь достичь всего, что захочешь». Я не знаю, видишь ли ты, как Ламин сильно изменился, добравшись до вершин. Стоит ли давать ему больше таких советом, или ты уже увидишь, что он всего достиг?

– Ну, я не хотел, чтобы камеры поймали меня, потому что рассчитывал сказать это наедине. Но да, это именно то, чего я ему желаю. В конце концов он ставит свой огромный талант на службу команды и футбола. Не нужно тратить его впустую.

Игроки с большим опытом, такие как я, знают, что мы видели случаи очень талантливых парней, которые, возможно, позже исчезли с футбольных радаров..

С Ламином ясно, что он исключительный случай. Это парень с необыкновенным талантом и ясным будущим.

Но действительно, мы здесь, чтобы помочь ему во всем, что ему нужно. И я думаю, что он делает все очень и очень хорошо.

Я убежден, что есть люди вокруг Ямаля, которые дают ему правильные советы. Говоря о личных ощущения спустя год, отмечу, что сейчас Ламин счастлив и много улыбается. Для меня это самый важный фактор, означающий, что Ямаль развивает свой футбол, – сказал Родри.

