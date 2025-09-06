«Мы ели шашлыки». Бекхэм почти всех убедил, что его жена четверть века ест лишь рыбу и овощи. Но все испортил Руни 😆

Уэйн Руни и Дэвид Бекхэм не пересеклись в «Манчестер Юнайтед», но зато хорошо знакомы по сборной Англии, где они выступали бок-о-бок целых шесть лет. И это проблема для Виктории Бекхэм.

Не так давно Дэвид раскрыл особенности диеты вечно стройной жены, чем сильно напугал фанатов:

«Я с большим интересом и вниманием отношусь к еде и вину. Когда я ем что-то особенное, то хочу, чтобы это попробовали все. К сожалению, я женат на человеке, который ест одно и то же в течение 25 лет.

С тех пор, как я с ней познакомился, она ест только рыбу на гриле и овощи на пару. И очень редко отклоняется от этого.

Единственный раз, когда она залезла в мою тарелку – период беременности Харпер. Это было крайне удивительно».

Но все испортил Руни, поворошивший воспоминания в своем подкасте «Шоу Уэйна Руни»:

«Я встретился с Бэксом и Викторией, когда он играл в «Мадриде», и тогда мы пошли на ужин, где ели шашлыки. Он отличный парень, и, очевидно, Виктория – удивительная женщина, они намного смешнее, чем вы думаете».