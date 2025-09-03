🎥 Ник Вольтемаде назвал любимого немецкого игрока и взорвал интернет. Он точно понял вопрос?

«Ньюкасл» заплатил «Штутгарту» 85+5 млн евро за Ника Вольтемаде – это самая дорогая покупка в истории «сорок», за Александера Исака в свое время отдали 70 млн евро. Вольтемаде оказался не по карману «Баварии», которая предлагала за нападающего чуть больше 60 млн евро, «швабы» хотели минимум 75 млн.

Пресс-служба «Ньюкасла» сняла традиционный ролик, в котором болельщики могут немного лучше узнать нового игрока: любимое блюдо, место рождения, кумир детства и далее по списку. Ролик бы остался проходным, если бы не ответ Ника на вопрос о любимом немецком футболисте за всю историю. Новичок немного подумал и выдал:

«Мне нравится Кай Хавертц».

Фрагмент видео с ответом о Хавертце быстро разлетелся по соцсетям, фанаты удивлены:

💭 «Среди всех немецких легенд и настоящих мастеров чувак реально выбрал Хавертца».

💭 «Я бы понял такой ответ, если бы Вольтемаде не был немцем. Какой, к черту, Хавертц?»

💭 «Из страны, подарившей Беккенбауэра, Томаса и Герда Мюллера, Крооса, Маттеуса и других легенд, он выбрал чертового Хавертца, нет слов».

💭 «Может, он ответил, основываясь на футболистах, за чьей игрой мог наблюдать. Возможно, он не видел Кана, Герда Мюллера и других, но я уверен, что он наблюдал за Швайнштайгером, Томасом Мюллером, Ламом, Озилом, Клозе, Кроосом и другими. Так почему он выбрал Хавертца?»

💭 «Вольтемаде и Хавертц даже за один клуб не играли, это не поддается логике. Если он берет пример с Хавертца, «Ньюкасл» зря потратил на него 90 млн».

Ник и Кай даже в национальной команде пока не пересекались. На сентябрьские сборы Юлиан Нагельсманн вызвал Вольтемаде, а Хавертц продолжает восстанавливаться после травмы колена.

О вкусах не спорят.