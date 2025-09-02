🎥 Слезы Антони. На презентации в «Бетисе» расплакался, вспоминая «МЮ»

Антони наконец перебрался в «Бетис» на постоянной основе – контракт до 2030-го. По данным The Athletic, испанцы отдали за игрока 22 млн евро, еще 3 млн могут быть выплачены в виде бонусов, «Ман Юнайтед» также получит 50% в случае перепродажи вингера.

В Севилье бразильца обожают, в аэропорту фанаты устроили Антони королевский прием . На презентацию в «Бетисе» бразильца провожали толпы.

Кто-то даже арендовал лодку, чтобы увидеть легенду.

На презентации Антони заплакал, вспоминая о времени в Манчестере:

«Я всегда ясно давал понять, что моим первым выбором всегда был «Бетис». Только «Бетис», других вариантов не могло быть. Когда папа, мама, сестра, которая живет в Бразилии, узнали, что трансфер состоится, все плакали, они были очень счастливы.

Ведь только я знаю, как тяжело было в Манчестере… Простите… Я знаю, как было тяжело тренироваться отдельно… Но, как говорится, это часть жизни. Я знал, что этот великолепный момент трансфера настанет. Некоторые вещи стоит оставить в прошлом, теперь я здесь с вами в «Бетисе» – это моя мечта».

От этого трансфера выиграли все стороны.