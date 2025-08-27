1 мин.

📸 Эрлинг Холанд меняет свое имя на футболке в сборной. Как теперь будет выглядеть его майка?

Теперь на футболке Эрлинга Холанда в сборной Норвегии вместо привычного «Холанд» будет красоваться «Браут Холанд». Это полное имя суперзвезды «Ман Сити»: к фамилии отца, Холанд, добавлена девичья фамилия матери – Браут. 

Выглядеть майка нападающего будет вот так:

Грех не сказать пару слов о маме Эрлинга – Гри Марите Браут. Женщина в прошлом профессионально занималась легкой атлетикой, закончила спортивную карьеру в статусе чемпионки Норвегии по семиборью.

Болельщики совсем скоро увидят Холанда в новой футболке. 4 сентября Норвегия проведет товарищеский матч с Финляндией, а 9 сентября команда сразится с Молдовой в рамках квалификации ЧМ-2026.

Как вам жест Эрлинга?

