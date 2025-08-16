🚨 Похоже, Эдерсон уходит из «Сити» – его нет в заявке на матч с «Вулверхэмптоном». А еще это значит, что...

«Манчестер Сити» не взял Эдерсона на стартовый матч сезона АПЛ с «Вулверхэмптоном».

Бразилец близок к переходу в «Галатасарай». Переговоры с «Манчестер Сити» идут успешно. Ожидается, что сделка состоится в ближайшее время. Сам игрок достиг устного соглашения с новым клубом о личном контракте. Сумма трансфера составит от 10 до €15 млн. Информацию подтверждают многочисленные источники, один из которых – Sky Sports.

Также Фабрицио Романо сообщает, что «Сити» может в ближайшее время подписать Джанлуиджи Доннарумму. Итальянец открыт к переходу – нужно лишь уладить финансовый вопрос с «ПСЖ». Пеп Гвардиола одобрил трансфер.