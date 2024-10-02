🎥 Петер Шмейхель под гитару исполнил песню Oasis. Каррагер, Невилл и Скотт подпевали, а Кин отказался это слушать

Петер Шмейхель заглянул на подкаст Stick To Football, где его встретили Джилл Скотт, Гари Невилл, Джейми Каррагер и Рой Кин.

«Приятно познакомиться с легендой «Ман Юнайтед», – поприветствовала Скотт Шмейхеля и потрепала по плечу удивленного Кина.

Петер песней отблагодарил ведущих подкаста за радушный прием. Взяв в руку гитару, датчанин затянул песню Oasis – Half The World Away. К Шмейхелю тут же присоединились Невилл, Каррагер и Скотт.

Нежный слух Кина не выдержал вокала товарищей. Рой удалился, бросив напоследок: «Я услышал достаточно».

А получилось душевно!

Джейми уже радовал болельщиков своим вокалом. Тогда, правда, старания Каррагера не оценил сам Ноэль Галлахер.

Как вам поющие легенды?

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