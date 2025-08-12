Кольцо Джорджины Родригес сравнивают с 30-каратным бриллиантом жены Джеффа Безоса🤯💍💰стоимость оценивается в 5 млн долларов

В сети не утихает ажиотаж вокруг предстоящей свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, а точнее, вокруг помолвочного кольца, которое футболист преподнес своей невесте.

По оценкам экспертов, Роналду мог потратить на помолвочное кольцо для Джорджины 5 млн долларов.

Ювелирное украшение очень похоже то, что подарил американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос своей жене Лорен Санчес.

Сама Санчес поздравила Джорджину с помолвкой.

По данным Harper's Bazaar, обручальное кольцо Санчес было 30-каратным кольцом огранки «кушон» стоимостью от 3 до 5 миллионов долларов.

Аджай Ананд, генеральный директор Rare Carat, оценивает центральный камень как камень цвета D и безупречной чистоты, потенциальный вес которого превышает 30 карат; что фактически означает его стоимость в 5 миллионов долларов.

Тем временем, Кеган Фишер, соучредитель Frank Darling, ювелирного бренда, специализирующегося на обручальных кольцах, утверждает, что кольцо Джорджины «определённо весит более 15 карат, а скорее всего, в диапазоне 20-25 карат», хотя «трудно определить точный размер центрального камня, не зная размера её пальца».