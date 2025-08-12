«Наполи» представил третий комплект формы: вдохновением послужил кофе☕

«Наполи» представил третью форму от EA7. Комплект получился действительно итальянским, поскольку вдохновением послужил кофе!



В Неаполе кофе — это гораздо больше, чем просто напиток: это ежедневный ритуал, момент общения, символ, укоренившийся в душе неаполитанцев. Более двух веков неаполитанцы с гордостью хранят искусство его приготовления, от традиционной кукумеллы, культовой «неаполитанской кофеварки», до её более современных интерпретаций. Чашка кофе — это институт, объединяющий поколения.

В Неаполе – один из самых высоких показателей потребления кофе в стране, а также одни из самых страстных болельщиков.



