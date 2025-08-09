«Озоновый слой, мы тебя слышим». Разблокирован новый персонаж – нескромный Азар 😎. Фанаты полыхают ♨️
Чем запомнился Эден Азар в «Реале»? Почему-то вспоминаются только бургеры.
Но главное – самому верить, что это не так.
Бельгиец уверен, что помог «Мадриду» выиграть Лигу чемпионов в 2022-м. А еще признался, что усложнял жизнь собственным игрокам обороны, равно как и некоторые его коллеги:
«Хорошие атакующие игроки иногда саботируют оборонительную игру. Я один из них. Я играл с Каримом Бензема и могу сказать , что он не всегда прилагает усилия для игры в обороне. Даже Дембеле не делает это постоянно».
Пока Златан Ибрагимович молча завидует, давайте посмотрим реакцию поклонников королевского клуба.
💭 «Озоновый слой, мы тебя слышим».
💭 «Он прав! Люди не понимают, что его наняли на оклад в 20 миллионов евро в год, чтобы он формировал чемпионскую атмосферу».
💭 «Вообще-то это была шутка».
💭 «Он ничего не внес».
💭 «Они с Вини были лучшими».
💭 «Эта задница сравнивает себя с обладателем «ЗМ».
💭 «Мне он начинает не нравиться».
Ну а что, если он не шутит?