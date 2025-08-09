«Озоновый слой, мы тебя слышим». Разблокирован новый персонаж – нескромный Азар 😎. Фанаты полыхают ♨️

Чем запомнился Эден Азар в «Реале»? Почему-то вспоминаются только бургеры.

Но главное – самому верить, что это не так.

Бельгиец уверен, что помог «Мадриду» выиграть Лигу чемпионов в 2022-м. А еще признался , что усложнял жизнь собственным игрокам обороны, равно как и некоторые его коллеги:

«Хорошие атакующие игроки иногда саботируют оборонительную игру. Я один из них. Я играл с Каримом Бензема и могу сказать , что он не всегда прилагает усилия для игры в обороне. Даже Дембеле не делает это постоянно».

Пока Златан Ибрагимович молча завидует, давайте посмотрим реакцию поклонников королевского клуба.

💭 «Озоновый слой, мы тебя слышим».

💭 «Он прав! Люди не понимают, что его наняли на оклад в 20 миллионов евро в год, чтобы он формировал чемпионскую атмосферу».

💭 «Вообще-то это была шутка».

💭 «Он ничего не внес».

💭 «Они с Вини были лучшими».

💭 «Эта задница сравнивает себя с обладателем «ЗМ».

💭 «Мне он начинает не нравиться».

Ну а что, если он не шутит?