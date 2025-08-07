Матч между «Комо» и «Бетисом» перестал быть товарищеским, когда на поле началась драка😵

Так называемый товарищеский матч между «Бетисом» и «Комо» превратился в хаос, когда соперники обменялись пощечинами.

Бывшая звезда «Вест Хэма» Пабло Форнальс оказался в центре потасовки, обменявшись ударами с Максимо Перроне. В добавленное время к первому тайму между футболистами началась перепалка, как в игровом эпизоде представителя испанской команды опрокинули на газон.

Одноклубники пытались пытаясь разрядить обстановку, но ситуация только накалялась. В итоге Форнальс избежал удаления, хотя нанес первый удар, а Перроне получил красную карточку, как и Эктор Бельерин из-за споров с арбитром.

Победа в матче со счетом 3:2 осталась за итальянцами.



