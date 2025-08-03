🚨 Судьба Шешко решится сегодня вечером – у «МЮ» встреча с «Лейпцигом». «Ньюкасл» следит за ситуацией

Sky Sports срочно передает, что сегодня вечером состоятся важные переговоры между «Манчестер Юнайтед» и «РБ Лейпциг» о трансфере нападающего Беньямина Шешко. В случае неудачи «МЮ» может выйти из гонки за подписание словенца.

«Ньюкасл» опасается, что Шешко уйдет в «Манчестер Юнайтед» после того, как «Лейпциг» отклонил их заявку на 70 миллионов фунтов стерлингов.

Между тем, сообщается, что Шешко открыт к любым предложениям, но склоняется к переходу в «Юнайтед».

«Ньюкасл» готов улучшить предложение на 5 миллионов фунтов.