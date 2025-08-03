📸🎥 «Барселона» взорвала соцсети. Хватило двух видео с женской кей-поп группой

В Южной Корее «Барселона» дарит болельщикам каталонский футбол, а игроки пропитываются местной культурой.

На матч «блауграны» с «Сеулом» заглянули девчонки из популярной кей-поп группы Itzy.

После игры артистки встретились с футболистами.

Ну и произошел культурный обмен! Игроки научили девушек своим празднованиям.

А девчонки научили футболистов своим фирменным жестам.

Как вы могли догадаться, аудитория у группы очень большая и активная, как и у «Барсы». Первый ролик с коллаборацией «блауграны» и Itzy собрал 16 млн просмотров, 3 млн лайков и 20 тысяч комментариев.

Люди шутят:

💭 «Здорово, что Itzy помогает начинающим артистам».

💭 «Это самое странное видео в интернете, почему эти вселенные вообще встретились».

💭 «Я не знаю, кто более безумный: фанаты футбола или фанаты кей-попа».

💭 «Левандовски в своей кей-поп эре. Он же наслаждается, он бы смог стать участником группы».

💭 «Сны при температуре 40 выглядят так».

Захотелось на концерт?

🎥 Игроки «Барсы» назвали своих кумиров – лишь один выбрал Месси. Ответ Гави может удивить 🤯