📸🎥 «Барселона» взорвала соцсети. Хватило двух видео с женской кей-поп группой
В Южной Корее «Барселона» дарит болельщикам каталонский футбол, а игроки пропитываются местной культурой.
На матч «блауграны» с «Сеулом» заглянули девчонки из популярной кей-поп группы Itzy.
После игры артистки встретились с футболистами.
Ну и произошел культурный обмен! Игроки научили девушек своим празднованиям.
А девчонки научили футболистов своим фирменным жестам.
Как вы могли догадаться, аудитория у группы очень большая и активная, как и у «Барсы». Первый ролик с коллаборацией «блауграны» и Itzy собрал 16 млн просмотров, 3 млн лайков и 20 тысяч комментариев.
Люди шутят:
💭 «Здорово, что Itzy помогает начинающим артистам».
💭 «Это самое странное видео в интернете, почему эти вселенные вообще встретились».
💭 «Я не знаю, кто более безумный: фанаты футбола или фанаты кей-попа».
💭 «Левандовски в своей кей-поп эре. Он же наслаждается, он бы смог стать участником группы».
💭 «Сны при температуре 40 выглядят так».
Захотелось на концерт?
