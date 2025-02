🔥 Икарди и Моуринью зарубились в соцсетях! Мауро назвал Особенного ноющим 

В Турции запустили остросюжетный сериал, в главных ролях – Жозе Моуринью и Мауро Икарди.

Особенный в соцсетях выложил пост: «На чемпионате мира по гандболу, который завершился в прошлое воскресенье, моя Португалия блестяще вышла в полуфинал. Я хочу поздравить их с этим достижением и влиянием, которое они окажут на молодежь нашей страны».

К тексту Жозе прикрепил фото эпизода с попаданием мяча в руку защитника «Галатасарая» Давинсона Санчеса в матче против «Газиантепа».

В игру вступил Икарди. Аргентинец сперва запостил фото автобиографии Моуринью, но The Special One (особенный) заменило The Crying One (ноющий).

Затем выложил фото с попаданием мяча в руку уже игрока «Фенербахче», подписав: «Чемпионат мира по гандболу».

И в конце добил роликом с нарушениями игроков «Фенербахче» на Икарди.

Чего ждать от Жозе в следующей серии?

