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МОСКВА – новый титульный спонсор «Шеффилда». Фанаты гуглят, что это значит

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«Шеффилд Уэнсдей» нашел нового титульного спонсора (да, только сейчас – начинали сезон без лого на груди). И выбор клуба удивил – это компания Mockba Modular, которая занимается строительством модульных домов в Англии.

Все бы ничего, но на форме логотип отобразили заглавными буквами. И скоро болельщики команды из Чемпионшипа осознали, что на футболках их клуба не только «Мокба», но и название столицы России.

Постарался британский бизнесмен Павел Матвеев

MOCKBA – это такая сложная аббревиатура от Matveev Offsite Construction, who manufacture with Knowledge, Bespoke design, and unrivalled Adaptability («...производит со знаниями, индивидуальным дизайном и непревзойденной адаптивностью»).

А вот и тот самый Павел Матвеев (справа) – управляющий директор компании.

Помимо «Уэнсдей», Mockba имеет отношения еще и с «Хаддерсфилдом». Там спонсорство не титульное, но компания указана среди партнеров на клубном сайте.

«В Mockba Modular мы увлечены построением прочных отношений в спортивном сообществе, – передает слова Матвеева «Шеффилд Уэнсдей». – Наше сотрудничество с «Уэнсдей» укрепляет приверженность тому, чтобы стать ключевым игроком в футбольной индустрии, модернизируя объекты для клубов и организаций. Мы в восторге от того, какое будущее ждет это новое партнерство».

Гендиректор «Уэнсдей» Аластер Уилсон добавил: «От имени всех в клубе я хотел бы поприветствовать MOCKBA на «Хиллсборо». Логотип Mockba Modular будет отображаться на передней части домашних и выездных футболок. Мы рады начать партнерство с ведущим на рынке строительным брендом».

«По крайней мере, это не японский кот». Фанаты в недоумении, но ищут плюсы

Многие болельщики не в восторге от нового спонсора: гуглят кириллическое значение названия и сомневаются в необходимости отношений с «российской компанией».

Другие ссылаются на сомнительные финансовые показатели компании.

«Надеюсь, они заплатили, так как их счета за последние несколько лет не выглядят хорошо. Похоже на очередную сомнительную сделку!»

«Сколько на самом деле стоит эта сделка? Согласно отчетам, это крошечная компания, которая в прошлом году почти обанкротилась!»

«Почему «Шеффилд» никогда не может получить хороших спонсоров».

«Как столько профессионалов думают, что никто ничего не увидит в том виде, в котором это задумано и напечатано?»

«Надеюсь, чек был большим 😭».

Но есть и относительно положительные отзывы.

«Могут ли они построить нам приличную фан-зону?»

«Это лучше, чем ставки или мошенничество с криптовалютой».

«По крайней мере, это не японский кот».

Последнее – отсылка к новому титульному спонсору «Шеффилд Юнайтед». Главный соперник «Уэнсдей» тоже недавно удивил партнерством – это криптовалюта Maneki.

Дерби Стального города запланировано уже на 10 ноября.

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Фото: Gettyimages/Alex Pantling / Staff; x.com

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