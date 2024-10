МОСКВА – новый титульный спонсор «Шеффилда». Фанаты гуглят, что это значит

«Шеффилд Уэнсдей» нашел нового титульного спонсора (да, только сейчас – начинали сезон без лого на груди). И выбор клуба удивил – это компания Mockba Modular, которая занимается строительством модульных домов в Англии.

Все бы ничего, но на форме логотип отобразили заглавными буквами. И скоро болельщики команды из Чемпионшипа осознали, что на футболках их клуба не только «Мокба», но и название столицы России.

Постарался британский бизнесмен Павел Матвеев

MOCKBA – это такая сложная аббревиатура от Matveev Offsite Construction, who manufacture with Knowledge, Bespoke design, and unrivalled Adaptability («...производит со знаниями, индивидуальным дизайном и непревзойденной адаптивностью»).

А вот и тот самый Павел Матвеев (справа) – управляющий директор компании.

Помимо «Уэнсдей», Mockba имеет отношения еще и с «Хаддерсфилдом». Там спонсорство не титульное, но компания указана среди партнеров на клубном сайте.

«В Mockba Modular мы увлечены построением прочных отношений в спортивном сообществе, – передает слова Матвеева «Шеффилд Уэнсдей». – Наше сотрудничество с «Уэнсдей» укрепляет приверженность тому, чтобы стать ключевым игроком в футбольной индустрии, модернизируя объекты для клубов и организаций. Мы в восторге от того, какое будущее ждет это новое партнерство».

Гендиректор «Уэнсдей» Аластер Уилсон добавил: «От имени всех в клубе я хотел бы поприветствовать MOCKBA на «Хиллсборо». Логотип Mockba Modular будет отображаться на передней части домашних и выездных футболок. Мы рады начать партнерство с ведущим на рынке строительным брендом».

«По крайней мере, это не японский кот». Фанаты в недоумении, но ищут плюсы

Многие болельщики не в восторге от нового спонсора: гуглят кириллическое значение названия и сомневаются в необходимости отношений с «российской компанией».

Другие ссылаются на сомнительные финансовые показатели компании.

● «Надеюсь, они заплатили, так как их счета за последние несколько лет не выглядят хорошо. Похоже на очередную сомнительную сделку!»

● «Сколько на самом деле стоит эта сделка? Согласно отчетам, это крошечная компания, которая в прошлом году почти обанкротилась!»

● «Почему «Шеффилд» никогда не может получить хороших спонсоров».

● «Как столько профессионалов думают, что никто ничего не увидит в том виде, в котором это задумано и напечатано?»

● «Надеюсь, чек был большим 😭».

Но есть и относительно положительные отзывы.

● «Могут ли они построить нам приличную фан-зону?»

● «Это лучше, чем ставки или мошенничество с криптовалютой».

● «По крайней мере, это не японский кот».

Последнее – отсылка к новому титульному спонсору «Шеффилд Юнайтед». Главный соперник «Уэнсдей» тоже недавно удивил партнерством – это криптовалюта Maneki.

Дерби Стального города запланировано уже на 10 ноября.

Фото: Gettyimages /Alex Pantling / Staff; x.com