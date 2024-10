🎥 Беллингем мило подшутил над Трентом в день рождения защитника. В комментах сходят с ума фанаты «Мадрида» и «Ливерпуля»

В этом году Александер-Арнолд отметил свой день рождения в расположении сборной Англии. Для именинника подготовили сюрприз – транспарант с поздравлениями.

Беллингем решил разыграть товарища: он спрятался за транспарант и спустя 20 минут ожидания выпрыгнул на Трента. По словам Джуда, над этим планом он работал с самого утра. Защитник «Ливерпуля» на шутку приятеля отреагировал смехом.

«Друг, я тебя целую вечность тут прождал. Писал тебе, звонил! Сколько тебе стукнуло?» – спросил Беллингем.

«22», – ответил Александер-Арнолд, коварно улыбнувшись. 7 октября ему исполнилось 26 лет.

Болельщики в комментариях шутят над трансферными слухами:

💭 «В первую очередь они друзья. Трент в «Мадриде» – почему бы и нет?»

💭 «Это, конечно, очень мило, но уберите этого парня от Трента! Его явно подослал дядя Перес».

💭 «Трент переходит в «Мадрид» – here we go! Когда у Альфонсо Дэвиса день рождения? Спрашиваю для друга».

💭 «Агент Джуд занят делом, не мешайте».

💭 «А что если это Трент заманивает Джуда в «Ливерпуль», а не наоборот? Такой расклад мне больше нравится».

💭 «Беллингем пытается украсть нашего мальчика? Слот, срочно выезжай в сборную Англии!»

После травмы Карвахаля СМИ начали активнее писать об интересе «Мадрида» к защитнику «Ливерпуля». По сведениям Relevo, «сливочные» рассчитывают бесплатно забрать Трента летом, когда истечет его соглашение с «красными».

Как думаете, парни воссоединятся на клубном уровне?