😱 «Челси» продает третьего вратаря за £25 млн. В соцсетях смеются – над «МЮ» 😆

В последние пару лет «Челси» прочно забронировал звание самого экстравагантного клуба на трансфером рынке.

Помимо того, что синие хотят оставить конкурентов без вратарей, они еще и научились зарабатывать на ненужных футболистах. И… они тоже вратари. Может, это такой бизнес?

Голкипер лондонцев Джордже Петрович переходит в «Брайтон» за £25 млн .

В соцсетях не столько удивляются финансовой жилке «Челси», сколько жалким попыткам «МЮ» заработать на Джейдоне Санчо. Да, история настолько комична, что вылезает даже в самый неожиданный момент.

💭 «Челси» продает своего третьего вратаря за £25 млн, а «Манчестер Юнайтед» не может получить £15 млн за Санчо. Это невероятно смешно».

💭 «Челси» делает деньги».

💭 «МЮ» реально клоуны».

💭 «Ну так Петровичу не платят £300 тысяч в неделю».

💭 «Все из-за зарплаты».

💭 «Все из-за коррупции».