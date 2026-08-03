«Зенит» сохраняет интерес к Батракову. Хавбек «Локомотива» ждет предложений из Европы (Metaratings)
Алексей Батраков все еще интересен «Зениту».
«Зенит» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.
Об этом сообщает Metaratings.
Отмечается, что московский клуб не получал официального предложения от «Галатасарая» по трансферу 21-летнего хавбека. Контакты были только на уровне посредников.
Футболист не стремится переходить в чемпионат Турции и ждет предложений из Европы.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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В этом ожидании, если этот сезон не выдаст как минимум такую же статистику, про него вообще забудут, а потом опять надо пару сезонов показывать хороших и не факт, что кто-то появится на горизонте, а это уже возраст к 25 годам.
К чему я это все, ну хватит ждать, надо реально оценить ситуацию и просто попытаться перейти в чемпионат, который как минимум не слабее РПЛ и плюс, что бы команда боролась за ЛЧ. И вот уже там показывать свое превосходство и привлекать реальное внимание!
Главный провал будет для Батракова, если он останется в РПЛ. В Локо ловить нечего, клуб будет в середине таблицы болтаться. Переходить в Зенит - становиться Глушенковым или Соболевым, которые являются внутренними легионерами. Их завалили деньгами в Питере, фанаты свои и чужие не любят и не уважают, играют из-за денег без удовольствия, про Европу забыли. Один будет Оренбургу трешки класть до конца карьеры, другой нырять. Батракову это зачем?
Пора вернуть славные времена когда партачок уезжал с Питера довольный и счастливый, получив пятерку или семерку в свои ворота)
А Головин скорее всего дождется куда пойдет слукций и уже там решит что делать дальше