«Зенит» сохраняет интерес к Батракову. Хавбек «Локомотива» ждет предложений из Европы (Metaratings)

Алексей Батраков все еще интересен «Зениту».

«Зенит » сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива » Алексею Батракову.

Об этом сообщает Metaratings.

Отмечается, что московский клуб не получал официального предложения от «Галатасарая » по трансферу 21-летнего хавбека. Контакты были только на уровне посредников.

Футболист не стремится переходить в чемпионат Турции и ждет предложений из Европы.