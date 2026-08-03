  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Зенит» сохраняет интерес к Батракову. Хавбек «Локомотива» ждет предложений из Европы (Metaratings)

0
«Зенит» сохраняет интерес к Батракову. Хавбек «Локомотива» ждет предложений из Европы (Metaratings)
Алексей Батраков все еще интересен «Зениту».

«Зенит» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

Об этом сообщает Metaratings.

Отмечается, что московский клуб не получал официального предложения от «Галатасарая» по трансферу 21-летнего хавбека. Контакты были только на уровне посредников.

Футболист не стремится переходить в чемпионат Турции и ждет предложений из Европы.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48390 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
logoАлексей Батраков
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoГалатасарай
logoвозможные трансферы
logoЛокомотив
logoвысшая лига Турция
logoЗенит

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Всех купит Зенит, ага. Головина, Тюкавина, Батракова.,
ОтветИгорь Новиков
Всех купит Зенит, ага. Головина, Тюкавина, Батракова.,
Комментарий удален модератором
ОтветRigoberka
Комментарий удален модератором
А зачем обязательно нужны воспитанники? Можно и без них побеждать. С ними приятнее, конечно. Но вот Батраков у Локо есть или Тюкавин у Динамо. Они важнее торофеев?)
Написано, что он ждет предложения из Европы. Как я вижу, что после 2-х хороших сезонов в таком возрасте и НЕТ ни одного конкретного предложения за это время из Европы, то его скорее и не будет (от тех клубов, от которых они видимо ждут).

В этом ожидании, если этот сезон не выдаст как минимум такую же статистику, про него вообще забудут, а потом опять надо пару сезонов показывать хороших и не факт, что кто-то появится на горизонте, а это уже возраст к 25 годам.

К чему я это все, ну хватит ждать, надо реально оценить ситуацию и просто попытаться перейти в чемпионат, который как минимум не слабее РПЛ и плюс, что бы команда боролась за ЛЧ. И вот уже там показывать свое превосходство и привлекать реальное внимание!
ОтветLERAscout
Написано, что он ждет предложения из Европы. Как я вижу, что после 2-х хороших сезонов в таком возрасте и НЕТ ни одного конкретного предложения за это время из Европы, то его скорее и не будет (от тех клубов, от которых они видимо ждут). В этом ожидании, если этот сезон не выдаст как минимум такую же статистику, про него вообще забудут, а потом опять надо пару сезонов показывать хороших и не факт, что кто-то появится на горизонте, а это уже возраст к 25 годам. К чему я это все, ну хватит ждать, надо реально оценить ситуацию и просто попытаться перейти в чемпионат, который как минимум не слабее РПЛ и плюс, что бы команда боролась за ЛЧ. И вот уже там показывать свое превосходство и привлекать реальное внимание!
Как можно писать такую чушь?! Что значит "... просто попытаться перейти в чемпионат, который как минимум не слабее РПЛ ..."?! Если нет ни одного предложения клубу за два последних года, как "попытаться"? )) Надо иметь соответствующий уровень мастерства и тогда тебя заметят, оценят и сами прилетят за тобой! Если ты не умеешь играть на уровне команд из ЛЧ, то можешь "пытаться" только с помощью вбросов своих агентов, что мы регулярно и наблюдаем! )
ОтветLERAscout
Написано, что он ждет предложения из Европы. Как я вижу, что после 2-х хороших сезонов в таком возрасте и НЕТ ни одного конкретного предложения за это время из Европы, то его скорее и не будет (от тех клубов, от которых они видимо ждут). В этом ожидании, если этот сезон не выдаст как минимум такую же статистику, про него вообще забудут, а потом опять надо пару сезонов показывать хороших и не факт, что кто-то появится на горизонте, а это уже возраст к 25 годам. К чему я это все, ну хватит ждать, надо реально оценить ситуацию и просто попытаться перейти в чемпионат, который как минимум не слабее РПЛ и плюс, что бы команда боролась за ЛЧ. И вот уже там показывать свое превосходство и привлекать реальное внимание!
У него контракт с Локомотивом, Алексей не может ничего попытаться, покупатель должен договориться о сумме с клубом
Видимо, агенты рапздувают весь этот "огромный интерес со стороны европейских грандов", чтобы в конечном итоге подороже слить его в Зенит.
ОтветWinterburn
Видимо, агенты рапздувают весь этот "огромный интерес со стороны европейских грандов", чтобы в конечном итоге подороже слить его в Зенит.
Так тут и не пишут даже хоть про какой-то интерес со стороны иностранных клубов ) Пишут, что даже Туркам он не особо интересен, а из Европы вообще предложений нет. На таком фоне он еще и подешеветь может, но не для Зенита конечно
ОтветWinterburn
Видимо, агенты рапздувают весь этот "огромный интерес со стороны европейских грандов", чтобы в конечном итоге подороже слить его в Зенит.
Он не дурак, чтобы в зенит идти
Если Галатасарай дает 20, то это отличный вариант - и для Локо по цене, и для Батракова для смены чемпионата. Куда лучше, чем вышло у Сперяна. Все-таки Турция в футбольной Европе находится.
Главный провал будет для Батракова, если он останется в РПЛ. В Локо ловить нечего, клуб будет в середине таблицы болтаться. Переходить в Зенит - становиться Глушенковым или Соболевым, которые являются внутренними легионерами. Их завалили деньгами в Питере, фанаты свои и чужие не любят и не уважают, играют из-за денег без удовольствия, про Европу забыли. Один будет Оренбургу трешки класть до конца карьеры, другой нырять. Батракову это зачем?
ОтветEvgeny Valyaev
Если Галатасарай дает 20, то это отличный вариант - и для Локо по цене, и для Батракова для смены чемпионата. Куда лучше, чем вышло у Сперяна. Все-таки Турция в футбольной Европе находится. Главный провал будет для Батракова, если он останется в РПЛ. В Локо ловить нечего, клуб будет в середине таблицы болтаться. Переходить в Зенит - становиться Глушенковым или Соболевым, которые являются внутренними легионерами. Их завалили деньгами в Питере, фанаты свои и чужие не любят и не уважают, играют из-за денег без удовольствия, про Европу забыли. Один будет Оренбургу трешки класть до конца карьеры, другой нырять. Батракову это зачем?
Для того чтобы Спартак нагинать)
Пора вернуть славные времена когда партачок уезжал с Питера довольный и счастливый, получив пятерку или семерку в свои ворота)
Продайте в Зенит Ротенберга, молодой, гениальный менеджер и управленец, как говорится ген соплей не перешибешь....
ОтветWagonwils
Продайте в Зенит Ротенберга, молодой, гениальный менеджер и управленец, как говорится ген соплей не перешибешь....
Он уже был в Зените.
кому он нужен в Европе? Турция участник лч ле едь и добивайся
- Верно ли, что Рабинович выиграл «Волгу» в лотерею? - Все верно. Только не Рабинович, а Батраков. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл. (С)
Не зря агент затеял эту подставу с письмом от турок, типа там ему предлагали 5 мил.ойро. Прогревает тему! Пятерку Батракову платить, этож какую фантазию надо иметь!
Тюкавина точно надо забирать , менять на Соболева , батраков вряд ли вернется
А Головин скорее всего дождется куда пойдет слукций и уже там решит что делать дальше
Сперва ПСЖ, потом Сарай, теперь Зенит,а в итоге он счастлив в Локомотиве
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по Батракову (Иван Карпов)
Рекомендуем
Главные новости
«Поддерживаем Инфантино». Федерация футбола Мексики выступила в защиту главы ФИФА
Глава Ассоциации футбола Аргентины заявил о кампании против сборной на ЧМ: «Перед каждым матчем была какая-то операция. Люди сговорились против команды»
УЕФА проверит, не пытался ли Инфантино продать долю в бизнесе ЧМ по заниженной цене. Его оценили в 20 млрд долларов
Семак о Fan ID: «Нужно понять, зачем вообще его вводили. На матче со «Спартаком» летели бутылки, в Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-то ходить? Никого не вычислили по камерам»
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Флик лично позвонил Родри и убедил его выбрать «Барсу»
Аргентинская ассоциация поддержала Инфантино: «Стоит подчеркнуть признание ошибок и извинения за проект, породивший неопределенность»
Ко всем новостям
Последние новости
Непомнящий о Сафонове: «В прежние времена был бы претендентом на звание лучшего вратаря года в мире. Сейчас нереально – из-за политической конъюнктуры»
В «Нижнем» ответили на мнения о «мутности» трансфера Латышонка: «Отдать человека в аренду, чтобы он был готов к РПЛ, когда мы снова там окажемся – что в этом плохого? Рабочий план»
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
Фото
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде
«Только «Зенит» может позволить себе до конца бороться на двух фронтах. Есть преимущество в квалификации игроков и длине скамейки». Денис Попов об РПЛ и Кубке
Степашин о работе Шварца в «Динамо»: «Цыплят по осени считают, а у нас – по весне»