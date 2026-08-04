«Интер» и «Байер» предложили 20 млн евро за хавбека «Аль-Иттихада» Диаби (Санти Ауна)

«Интер» и «Байер» борются за хавбека «Аль-Иттихада» Диаби.

Мусса Диаби может перейти в «Интер » или «Байер ».

Эти клубы сделали предложение о трансфере полузащитника «Аль-Иттихада » за 20 миллионов евро, сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна. Переговоры между сторонами продолжаются.

Отмечается, что «Сандерленд» уже договорился о трансфере француза, но сделка не состоялась из-за проблем с получением разрешения на работу в Англии. За ситуацией также следит «Бенфика ».

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Диаби провел 31 матч, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Его статистика – здесь .