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  4. «Интер» и «Байер» предложили 20 млн евро за хавбека «Аль-Иттихада» Диаби (Санти Ауна)

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«Интер» и «Байер» предложили 20 млн евро за хавбека «Аль-Иттихада» Диаби (Санти Ауна)
«Интер» и «Байер» борются за хавбека «Аль-Иттихада» Диаби.

Мусса Диаби может перейти в «Интер» или «Байер». 

Эти клубы сделали предложение о трансфере полузащитника «Аль-Иттихада» за 20 миллионов евро, сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна. Переговоры между сторонами продолжаются.

Отмечается, что «Сандерленд» уже договорился о трансфере француза, но сделка не состоялась из-за проблем с получением разрешения на работу в Англии. За ситуацией также следит «Бенфика». 

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Диаби провел 31 матч, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Его статистика – здесь

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Санти Ауна
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Комментарии

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Зачем он снова Байеру ? Некомандный единоличник.
ОтветИлья Лисицкий
Зачем он снова Байеру ? Некомандный единоличник.
За последние 3 сезона в Байере у француза 30 голевых передач у Виртца меньше за последние 3 сезона в Байере. Типа немец тоже не командный игрок?
Да и в АПЛ у одного было 8, а у второго только 3.
ОтветМикель Артета 65%
За последние 3 сезона в Байере у француза 30 голевых передач у Виртца меньше за последние 3 сезона в Байере. Типа немец тоже не командный игрок? Да и в АПЛ у одного было 8, а у второго только 3.
Вы видели как он играл для начала ? Тянул одеяло на себя во многих ситуациях, где можно было забивать голы , я видел это своими глазами, когда он лупил мимо ворот с совсем не очевидных позиций, Вирц в то время ещё только начинал показывать свою игру . То ,что он не заиграл как раз в разных клубах потом нормально об этом и говорит.
Мой лучший правый вингер в карьере Фифа 24)
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