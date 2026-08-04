Матч окончен
«Ростов» разгромил «Акрон» на выезде – 4:0. У Олусегуна 1+1, Михайлов, Азнауров и Прохин забили
«Акрон» крупно проиграл «Ростову» дома в Кубке России.
«Акрон» крупно проиграл «Ростову» в матче 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:4).
Олакунле Олусегун открыл счет на 4-й минуте. Ярослав Михайлов увеличил счет на 7-й. Имран Азнауров отличился на 50-й, Данила Прохин – на 65-й.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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