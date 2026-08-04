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  4. «Ростов» разгромил «Акрон» на выезде – 4:0. У Олусегуна 1+1, Михайлов, Азнауров и Прохин забили

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«Ростов» разгромил «Акрон» на выезде – 4:0. У Олусегуна 1+1, Михайлов, Азнауров и Прохин забили
«Акрон» крупно проиграл «Ростову» дома в Кубке России.

«Акрон» крупно проиграл «Ростову» в матче 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:4).

Олакунле Олусегун открыл счет на 4-й минуте. Ярослав Михайлов увеличил счет на 7-й. Имран Азнауров отличился на 50-й, Данила Прохин – на 65-й.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
4 августа 13:15,
Логотип домашней команды
Акрон
Завершен
0 - 4
0.81xG0.82
Логотип гостевой команды
Ростов
Матч окончен
83’
Михайлов   Аджаса
83’
Мадрахимов   Титов
76’
Азнауров   Роналдо
Меткалов   Беншимол
74’
Железнов   Родригес
66’
65’
  Прохин
50’
  Азнауров
45’
Ногейра   Бабакин
2тайм
Бардыбахин   Роча
45’
45’
Мелехин   Сако
Эшковал   Бокоев
45’
Перерыв
Базилевский   Платон
37’
7’
  Михайлов
4’
  Олусегун
Акрон
Тереховский, Бардыбахин, Неделчару, Эшковал, Попенков, Базилевский, Хосонов, Бистрович, Железнов, Меткалов, Аревало
Запасные: Лончар, Тедич, Марадишвили, Бардыбахин, Железнов, Р. Фернандес, Эшковал, Базилевский, Меткалов, Гудиев, Хаметов, Дмитриев
1тайм
Ростов:
Петров, Мелехин, Ногейра, Семенчук, Жбанов, Михайлов, Прохин, Шанталий, Мадрахимов, Олусегун, Азнауров
Запасные: Мадрахимов, Кучаев, Ятимов, Миронов, Комаров, Мелехин, Азнауров, Голиков, Мухин, Шамонин, Ногейра, Михайлов
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Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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онлайны
logoАкрон
logoОлакунле Олусегун
logoЯрослав Михайлов
logoДанила Прохин
logoИмран Азнауров

Комментарии

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Кажется я знаю первого кандидата на увольнение из тренеров РПЛ
ОтветАль Шинник
Кажется я знаю первого кандидата на увольнение из тренеров РПЛ
Тебе не кажется
Количество детских ошибок в обороне Акрона зашкаливает, просто решето) Повезло, что мячей 7 не отгрузили)
Комбайн Нива VS автомобиля Нива — машиностроительное дерби.
Акрон всегда отличался Кубковым настроем, игрой и желанием,сейчас просто жалкое сербское зрелище,уровня дворовой беготни.
Ростов радует своей игрой. Молодцы!
Кто пишет статьи? Спортс? Убка
ОтветS7airlains
Кто пишет статьи? Спортс? Убка
Убки
Наверное, первый матч, когда Прохин в основе и он меня не бесил своими действиями))
Сегодня дублёры прям понравились!
Молодцы, мужики!
Акрон конечно днище полное
Акрону пора в пердив
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