«Ростов» разгромил «Акрон» на выезде – 4:0. У Олусегуна 1+1, Михайлов, Азнауров и Прохин забили

«Акрон» крупно проиграл «Ростову» дома в Кубке России.

«Акрон» крупно проиграл «Ростову» в матче 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:4).

Олакунле Олусегун открыл счет на 4-й минуте. Ярослав Михайлов увеличил счет на 7-й. Имран Азнауров отличился на 50-й, Данила Прохин – на 65-й.

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