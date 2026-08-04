Умяров о матче с «Ахматом»: «Когда начинается давление судей, вся команда это чувствует. Хорошо, что удалось его перебороть и победить»

Умяров о матче с «Ахматом»: тяжело играть при таком давлении судей.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заявил, что его команда ощущала давление со стороны судей в матче с «Ахматом » во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:1).

В начале первого тайма арбитр Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака » после того, как защитник Кристофер Ву рукой остановил мяч после передачи от Александра Максименко , чтобы начать розыгрыш от ворот.

На 65-й минуте защитник грозненцев Усман Ндонг наступил на ахилл Руслану Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную соперника. Фролов не зафиксировал нарушения, ВАР не стал предлагать ему изменить решение.

– Как вы видели момент с наступом на ногу Руслана Литвинова во втором тайме?

– Я в этот момент был за игроком, не увидел вообще ничего, только то, что Литвинов упал. Руслан не из тех людей, которые будут симулировать. И в первом тайме еще был момент с ним. Когда я увидел следы от шипов на его голени, закрались сомнения.

Конечно, никогда не хочется комментировать судейство. Но когда в первые 15–20 минут происходит 2–3 чистых момента, я выбиваю и играю в мяч, и даже Эгаш Касинтура говорит, что все было чисто, но судья свистит – это тяжело. Учитывая, что соперник качественный, плюс в Грозном всегда непросто играть, когда начинается такое давление со стороны судей, то вся команда это чувствует. И очень хорошо, что удалось это перебороть и победить, – сказал Умяров.

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