«Аякс» не продал Годтса «ПСЖ» за 40+5 млн евро. Нидерландцы требуют 60+ млн (De Telegraaf)

«Аякс» не продал Годтса «ПСЖ».

«Аякс» не отпустил Мику Марселя Годтса в «ПСЖ ».

Как сообщает De Telegraaf, парижский клуб предложил 40 миллионов евро и еще 5 млн евро в качестве бонусов за 21-летнего вингера. Спортивный директор нидерландцев Йорди Кройфф ответил решительным отказом.

Кройфф считает Годтса важным игроком, который должен помочь команде побороться за чемпионство, и не хочет его отпускать. Источники, близкие к «Аяксу», утверждают, что амстердамский клуб требует за бельгийца намного больше 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Годтс стал лучшим бомбардиром «Аякса », отметившись 17 голами в 34 матчах чемпионата Нидерландов. Также он отдал 13 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .