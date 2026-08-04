«Аякс» не продал Годтса «ПСЖ» за 40+5 млн евро. Нидерландцы требуют 60+ млн (De Telegraaf)
«Аякс» не продал Годтса «ПСЖ».
«Аякс» не отпустил Мику Марселя Годтса в «ПСЖ».
Как сообщает De Telegraaf, парижский клуб предложил 40 миллионов евро и еще 5 млн евро в качестве бонусов за 21-летнего вингера. Спортивный директор нидерландцев Йорди Кройфф ответил решительным отказом.
Кройфф считает Годтса важным игроком, который должен помочь команде побороться за чемпионство, и не хочет его отпускать. Источники, близкие к «Аяксу», утверждают, что амстердамский клуб требует за бельгийца намного больше 60 миллионов евро.
В прошлом сезоне Годтс стал лучшим бомбардиром «Аякса», отметившись 17 голами в 34 матчах чемпионата Нидерландов. Также он отдал 13 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: De Telegraaf
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Зачем платить 180 за Баркольоглы , если можно заплатить 60 за того ,кого покупают на его место ?)
Например в прошлом сезоне у этого Годса всего 29(4+2), правда наверно он много на замены выходил..
Так парень неплохой, кому интересно:
https://www.youtube.com/watch?v=NndEc9PC9tk