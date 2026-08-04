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  4. «Аякс» не продал Годтса «ПСЖ» за 40+5 млн евро. Нидерландцы требуют 60+ млн (De Telegraaf)

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«Аякс» не продал Годтса «ПСЖ» за 40+5 млн евро. Нидерландцы требуют 60+ млн (De Telegraaf)
«Аякс» не продал Годтса «ПСЖ».

«Аякс» не отпустил Мику Марселя Годтса в «ПСЖ».

Как сообщает De Telegraaf, парижский клуб предложил 40 миллионов евро и еще 5 млн евро в качестве бонусов за 21-летнего вингера. Спортивный директор нидерландцев Йорди Кройфф ответил решительным отказом.

Кройфф считает Годтса важным игроком, который должен помочь команде побороться за чемпионство, и не хочет его отпускать. Источники, близкие к «Аяксу», утверждают, что амстердамский клуб требует за бельгийца намного больше 60 миллионов евро. 

В прошлом сезоне Годтс стал лучшим бомбардиром «Аякса», отметившись 17 голами в 34 матчах чемпионата Нидерландов. Также он отдал 13 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: De Telegraaf
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logoАякс
Йорди Кройфф

Комментарии

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Ты накинул ценник на своих игроков, тебе накинули ценник на своих
Сегодняшние реалии
Правильно. Надо выжимать из мешка как можно больше
ОтветПлейбуки Дока Риверса
Правильно. Надо выжимать из мешка как можно больше
Псж не мешок же
ОтветFortMinor
Псж не мешок же
А кто же? Нефтяной катарский мешок
Там Ливерпуль не хочет подсуетиться ?Это же будущий топ.
Зачем платить 180 за Баркольоглы , если можно заплатить 60 за того ,кого покупают на его место ?)
ОтветIlia Maksiokov
Там Ливерпуль не хочет подсуетиться ?Это же будущий топ. Зачем платить 180 за Баркольоглы , если можно заплатить 60 за того ,кого покупают на его место ?)
Барколя проиграл конкуренцию Хвиче и Дуэ, но на скамейке сидеть не хочет. Ситуацию учитывать надо, он индивидуально сильнее того ноунейма.
ОтветАлистер
Барколя проиграл конкуренцию Хвиче и Дуэ, но на скамейке сидеть не хочет. Ситуацию учитывать надо, он индивидуально сильнее того ноунейма.
ты посмотри что "тот ноунейм" вытворяет.....
С одной стороны 60+ ценник адекватный за стату 17+13, 0.62 на гол, а с другой в Голландии традиционно каждый год кто то стреляет и далеко не все потом держат уровень.
Например в прошлом сезоне у этого Годса всего 29(4+2), правда наверно он много на замены выходил..
Так парень неплохой, кому интересно:
https://www.youtube.com/watch?v=NndEc9PC9tk
намного больше 60 это сколько? 70, 80, 100? такое ощущение инсайдер точно не знает ничего и от балды цифру такую сказал, чтоб не ошибиться точно
Доят мешок))
Ответa2wai
Доят мешок))
за молодого с такой статой вполне обосновано доят
И это его ещё в Сборную Бельгии на ЧМ не взяли , чтобы не держать в запасе , как сказал тренер ))
Годтсу лучше играть в Аяксе этот сезон. Состав намечается приличный в отличие от предыдущих лет. ПСВ и Фейе потеряли лидеров, Аякс выглядит главным фаворитом На золото. а то и будет в ряду фаворитов на золото в ЛК
Так у него имя Марсель, тогда все понятно
Да не тяните, оформляйте скорее. Завтра ПСЖ играет первый контрольный матч, хотелось бы посмотреть новичка.
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