Мостовой про Батракова в «Галатасарае»: «Конечно, стоит уезжать. Будешь на виду, тебя все будут знать. Это одна из самых известных команд в Европе, не говоря уже про Турцию»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».
«Конечно, стоит уезжать. Мне кажется, здесь любые разговоры бесполезны. Сколько мы уже последние лет десять всех сватаем и провожаем в Европу, чтобы ехали, играли, набирались опыта и получали удовольствие от футбола и футбольной жизни. И есть тому примеры. Их немного, к сожалению. Примеры Сафонова, Головина, который там уже много лет играет и получает удовольствие.
Поэтому если есть такой вариант, конечно, нужно ехать. Будешь на виду, тебя все будут знать, будешь играть. Конечно, есть и обратный пример Захаряна, который правильно сделал, что уехал, но у него травмы. Но в любой момент может всегда вернуться назад. Тем более «Галатасарай» – одна из самых известных команд в Европе. Не говоря уже про Турцию», – сказал Мостовой.
«Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по Батракову (Иван Карпов)
Комментарии
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Не заметишь, как уже и 30-ник на горизонте. Если хочет развиваться, надо рисковать и доказывать.
Тем более мы без еврокубков сидим и варимся в своем бульоне. И сколько еще так сидеть будем, никто не знает.
в русском чемпионате таких команд и близко нет 🤡