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  4. Мостовой про Батракова в «Галатасарае»: «Конечно, стоит уезжать. Будешь на виду, тебя все будут знать. Это одна из самых известных команд в Европе, не говоря уже про Турцию»

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Мостовой про Батракова в «Галатасарае»: «Конечно, стоит уезжать. Будешь на виду, тебя все будут знать. Это одна из самых известных команд в Европе, не говоря уже про Турцию»
Мостовой: Батракову стоит уезжать в «Галатасарай».

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

«Конечно, стоит уезжать. Мне кажется, здесь любые разговоры бесполезны. Сколько мы уже последние лет десять всех сватаем и провожаем в Европу, чтобы ехали, играли, набирались опыта и получали удовольствие от футбола и футбольной жизни. И есть тому примеры. Их немного, к сожалению. Примеры Сафонова, Головина, который там уже много лет играет и получает удовольствие.

Поэтому если есть такой вариант, конечно, нужно ехать. Будешь на виду, тебя все будут знать, будешь играть. Конечно, есть и обратный пример Захаряна, который правильно сделал, что уехал, но у него травмы. Но в любой момент может всегда вернуться назад. Тем более «Галатасарай» – одна из самых известных команд в Европе. Не говоря уже про Турцию», – сказал Мостовой. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoГалатасарай
logoЛокомотив
logoАлексей Батраков
logoвысшая лига Турция
logoАлександр Мостовой
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoАрсен Захарян
logoАлександр Головин
logoМатвей Сафонов
logoМатч ТВ

Комментарии

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Ну если говорить об известности футбольной то как по мне Галатасарай поизвестнее сосьедада и Монако
С учетом того, что они взяли 4 последних чемпионства это кубки и ЛЧ может Саша и прав
ОтветT622222
С учетом того, что они взяли 4 последних чемпионства это кубки и ЛЧ может Саша и прав
В Турции у наших хуже получается. Не знаю почему, но так
ОтветAlex1104
В Турции у наших хуже получается. Не знаю почему, но так
Может потому что не стараются.?)
Хороший игрок в чемпионате-это всегда здорово. Но Локомотив как-то погрустнел. Возможен ли в нем рост для Батракова в принципе?
Кстати, чемпионат Турции наверное один из самых "атакующих" в Европе. Так что Батракову там вполне может быть комфортно играть. Тем более в одном из ведущих клубов.
Ответmad butcher
Кстати, чемпионат Турции наверное один из самых "атакующих" в Европе. Так что Батракову там вполне может быть комфортно играть. Тем более в одном из ведущих клубов.
Батраков очень грязно играет. Поэтому ему еще нужно внимательно с этой точки зрения подойти к выбору. На взлете карьеры очень важно чтобы все прошло оптимально.
ОтветЭндрю81
Батраков очень грязно играет. Поэтому ему еще нужно внимательно с этой точки зрения подойти к выбору. На взлете карьеры очень важно чтобы все прошло оптимально.
Так можно и "пересидеть"
Не заметишь, как уже и 30-ник на горизонте. Если хочет развиваться, надо рисковать и доказывать.
Тем более мы без еврокубков сидим и варимся в своем бульоне. И сколько еще так сидеть будем, никто не знает.
На месте Батракова с удовольствием поехал бы в Гала. Там будешь в окружении мастеровитых игроков, претендовать на все трофеи и с большей вероятностью плей-офф ЛЧ. Ну а про фанатское движение и говорить не стоит. Оттуда легко переехать в топ-5. А за этот сезон в рпл Батраков превратится в ржавый гвоздь)
При всём уважении к Локомотиву, но Сарай круче клуб, по всем параметрам.
ОтветAlfred Koch
При всём уважении к Локомотиву, но Сарай круче клуб, по всем параметрам.
Сарай богаче Зенита. Локо уже нищий клуб.
сарай - это почти топ команда европы,там только европейских кубков не хватает до звания топ
в русском чемпионате таких команд и близко нет 🤡
Ответфанат спартака с 1967
сарай - это почти топ команда европы,там только европейских кубков не хватает до звания топ в русском чемпионате таких команд и близко нет 🤡
Сарай никакой не топ в Европе и даже не близок к такому статусу. они давно дальше 1/8 еврокубков вообще проходили?
В чем Александр точно прав, это то, что всегда можно вернуться. Если есть опыт за рубежом, то возьмут в наш топ-клуб на хорошую зарплату. Даже на отличную зарплату, ведь еще и паспорт российский.
Царь выдал базу.
Трансфер в условиях СВО, возможно, в крепкие команды АПЛ, Италии и Бундеслиги даже не рассматривали - в конце концов Батраков хорош, но не Месси. Хороший вариант в Сарае, ну и главное, чтобы не позор российского футбола.
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