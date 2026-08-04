Ещенко о результатах «Динамо» при Шварце: «Не надо было убирать Гусева»

Андрей Ещенко: «Динамо» не надо было убирать Гусева.

Бывший защитник «Спартака » Андрей Ещенко ответил на вопрос о результатах «Динамо» после возвращения Сандро Шварца на пост главного тренера.

В 1-м туре РПЛ бело-голубые сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0), а во 2-м уступили «Балтике» (1:2).

«Результаты «Динамо » со Шварцем? По мне, не надо было убирать Гусева. Им нужно усиление, как и любой команде.

Конечно, динамовцы слабее по составу, чем «Краснодар», «Спартак» и «Зенит». Эти три команды и будут бороться за чемпионство», – сказал Ещенко.