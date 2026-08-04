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  4. Ещенко о результатах «Динамо» при Шварце: «Не надо было убирать Гусева»

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Ещенко о результатах «Динамо» при Шварце: «Не надо было убирать Гусева»
Андрей Ещенко: «Динамо» не надо было убирать Гусева.

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос о результатах «Динамо» после возвращения Сандро Шварца на пост главного тренера.

В 1-м туре РПЛ бело-голубые сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0), а во 2-м уступили «Балтике» (1:2).

«Результаты «Динамо» со Шварцем? По мне, не надо было убирать Гусева. Им нужно усиление, как и любой команде.

Конечно, динамовцы слабее по составу, чем «Краснодар», «Спартак» и «Зенит». Эти три команды и будут бороться за чемпионство», – сказал Ещенко.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoДинамо Москва
logoРолан Гусев
logoСандро Шварц
logoАндрей Ещенко
logoЗенит
logoСпартак
logoКраснодар

Комментарии

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Сколько можно после двух туров давать оценку. Шварц пришел перед началом чемпионата, времени можно сказать не было. Для примера Николич в начале карьеры в локомотиве, тоже показывал не очень хорошие результаты, а потом поняв его философию команда преобразилась, Ивич в Краснодаре та же ситуация. И здесь нужно время и результаты пойдут
Ответmxtdvfmn4z
Сколько можно после двух туров давать оценку. Шварц пришел перед началом чемпионата, времени можно сказать не было. Для примера Николич в начале карьеры в локомотиве, тоже показывал не очень хорошие результаты, а потом поняв его философию команда преобразилась, Ивич в Краснодаре та же ситуация. И здесь нужно время и результаты пойдут
На чем основан такой оптимизм? Гусев после эстонца команду с колен поднял, за что его и "отблагодарили". В чем величие Шварца - не пойму. По мне так Личка намного интереснее был. Но его тоже слили за то, что титул не взял. Теперь назначают, чтобы за первую шестерку бороться.
Ответmxtdvfmn4z
Сколько можно после двух туров давать оценку. Шварц пришел перед началом чемпионата, времени можно сказать не было. Для примера Николич в начале карьеры в локомотиве, тоже показывал не очень хорошие результаты, а потом поняв его философию команда преобразилась, Ивич в Краснодаре та же ситуация. И здесь нужно время и результаты пойдут
Да неадекваты
Раньше раньше так в Спартаки делали, аххаха
Ну и, например, у ЦСКА вся осень была шикарна, весной жёстко поплыли
Поэтому не то что по 2 турам, в целом по осени странно судить / делать выводы по новым тренерам, об увольнении можно думать если дикая серия поражений или внутри конфликт на конфликте
после двух матчей начинают делать выводы) как там дай бог месяц отработал и уже все списан)))
Или всё-таки Личку?
Шварц теперь будет 3 года чилить, либо уйдет с хорошей неустойкой, а потом еще раз передаст привет своему украинскому другу)
Не надо было убирать Личку.
Гусева, если и надо было убирать, то менять не на этого любителя украинских футболистов.
Ну естественно , Шварц играет в 4 :3 : 3 , но для этого нужны исполнители другого класса , а тут к 60-ой минуте команда просто наедается и не может выполнять высокий прессинг . Физики не хватает.
ОтветТайна_1117135054
Ну естественно , Шварц играет в 4 :3 : 3 , но для этого нужны исполнители другого класса , а тут к 60-ой минуте команда просто наедается и не может выполнять высокий прессинг . Физики не хватает.
Так это аналог игры Карпина, команда та же. Прикупили только Рикардо, и то Гусеву. У Карпина в высокий прессинг с контролем мяча не получилось, вряд-ли и у Шварца получится. В центре нет игроков которые умеют бегать и отбирать. Глебов только, но он как пятый защитник играет, вперёд пас обостряющий дать не может.
ОтветТайна_1117135054
Ну естественно , Шварц играет в 4 :3 : 3 , но для этого нужны исполнители другого класса , а тут к 60-ой минуте команда просто наедается и не может выполнять высокий прессинг . Физики не хватает.
Какие исполнители ? У него состав лучше чем у Спартака и ЦСКА.
Убрав тренерский штаб во главе с Гусевым и назначив предателя руководство Динамо расписалось в полной своей не компетенции. Просто сюр какой-то на бюджетные деньги брать предателя который из-за известных событий убежал под предлогом чтобы разорвать контракт и получить подъемные с другого клуба. И если бы убрали Гусева заменив реально специалистом не замешанным в анти патриотических высказываниях то возможно и поняли бы, но тут такой зашквар и очень надеюсь что будет расследование на эту тему
ОтветArtBro
Убрав тренерский штаб во главе с Гусевым и назначив предателя руководство Динамо расписалось в полной своей не компетенции. Просто сюр какой-то на бюджетные деньги брать предателя который из-за известных событий убежал под предлогом чтобы разорвать контракт и получить подъемные с другого клуба. И если бы убрали Гусева заменив реально специалистом не замешанным в анти патриотических высказываниях то возможно и поняли бы, но тут такой зашквар и очень надеюсь что будет расследование на эту тему
Расследование по кому, по Шварцу? У нас крепостное право давно уже отменили. Небось из заграницы пишешь. Учитывая что в профиле подписки на зарубежных игроков и клубы. Патриот однако!
ОтветArtBro
Убрав тренерский штаб во главе с Гусевым и назначив предателя руководство Динамо расписалось в полной своей не компетенции. Просто сюр какой-то на бюджетные деньги брать предателя который из-за известных событий убежал под предлогом чтобы разорвать контракт и получить подъемные с другого клуба. И если бы убрали Гусева заменив реально специалистом не замешанным в анти патриотических высказываниях то возможно и поняли бы, но тут такой зашквар и очень надеюсь что будет расследование на эту тему
Руководство Динамо нужно признать иноагентами.
а может не надо было убирать Гусева. а может не надо было убирать Карпина. а может не надо было убирать Личку. уберут Шварца, скажут опять, что не надо было.
Не надо было убирать Личку!
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