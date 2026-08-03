«Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по Батракову (Иван Карпов)
«Локомотив» отказался от переговоров по Алексею Батракову.
«Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по полузащитнику Алексею Батракову.
Как сообщил журналист Иван Карпов, турецкий клуб прислал письмо в российскую команду с вопросом о том, готов ли «Локомотив» обсуждать трансфер хавбека.
Московский клуб ответил отказом.
Отмечается, что футболисту предлагали зарплату в районе 5 миллионов евро в год.
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48386 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
А может электронное, с подписью "адвокат из Ганы"?
Не топ-5 конечно, но и не наш чемпионат, без целей и без будущего. Плюс еврокубки.
Ничего против РПЛ не имею, и смотрю центральные матчи, но, прогрессировать тут можно только короткое время, потом привыкаешь, что можно играть в полноги, потому что даже в таком режиме, можешь обыгрывать поленья в защите хоть Краснодара хоть Акрона, некоторое время стагнируешь таким манером, а потом идёт деградация. И это не десять лет длится, если подобное случится с Батраковым, он уже года через два-три может стать очередным "подающим надежды" до конца своей карьеры. Сколько их было уже таких.