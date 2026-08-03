«Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по Батракову (Иван Карпов)

«Локомотив» отказался от переговоров по Алексею Батракову.

«Локомотив » отказался от переговоров с «Галатасараем » по полузащитнику Алексею Батракову.

Как сообщил журналист Иван Карпов, турецкий клуб прислал письмо в российскую команду с вопросом о том, готов ли «Локомотив» обсуждать трансфер хавбека.

Московский клуб ответил отказом.

Отмечается, что футболисту предлагали зарплату в районе 5 миллионов евро в год.