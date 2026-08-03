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  4. «Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по Батракову (Иван Карпов)

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«Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по Батракову (Иван Карпов)
«Локомотив» отказался от переговоров по Алексею Батракову.

«Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по полузащитнику Алексею Батракову.

Как сообщил журналист Иван Карпов, турецкий клуб прислал письмо в российскую команду с вопросом о том, готов ли «Локомотив» обсуждать трансфер хавбека.

Московский клуб ответил отказом.

Отмечается, что футболисту предлагали зарплату в районе 5 миллионов евро в год.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoАлексей Батраков
logoвозможные трансферы
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoГалатасарай
logoЛокомотив
logoвысшая лига Турция

Комментарии

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Такое ощущение, что при эффективном менеджменте Ротенберга Локомотив может остаться и без игроков, и без денег
ОтветAleksey Yashin
Такое ощущение, что при эффективном менеджменте Ротенберга Локомотив может остаться и без игроков, и без денег
Как менеджеры они конешно нули что он что его хоккейный родственник
ОтветAleksey Yashin
Такое ощущение, что при эффективном менеджменте Ротенберга Локомотив может остаться и без игроков, и без денег
И без команды)
Письмо была простое или заказное?
ОтветПалец Витиньи
Письмо была простое или заказное?
голубиное
ОтветKeepRiot
голубиное
Нет, по факсу прислали!
А может электронное, с подписью "адвокат из Ганы"?
Да все они готовы и личка игрока их мало волнует им надо увидеть нереальные 20-25 млн, а по факту цифра стояла 10 млн, за такие они его здесь пристроят вот и весь сказ….
ОтветT622222
Да все они готовы и личка игрока их мало волнует им надо увидеть нереальные 20-25 млн, а по факту цифра стояла 10 млн, за такие они его здесь пристроят вот и весь сказ….
Двадцаточку он точно стоит
Ответедрач
Двадцаточку он точно стоит
Комментарий скрыт
Жаль. Хоть и болею за Локо, но, именно этот сезон может стать губительным для Батрака в плане уверенности в себе, по крайней мере. А это ой как влияет на качество игры. Да и прогрессировать не с кем, когда ты в 20 лет лучший игрок команды. Можно только одеревяниться очень легко.
ОтветNathaniel York
Жаль. Хоть и болею за Локо, но, именно этот сезон может стать губительным для Батрака в плане уверенности в себе, по крайней мере. А это ой как влияет на качество игры. Да и прогрессировать не с кем, когда ты в 20 лет лучший игрок команды. Можно только одеревяниться очень легко.
В Турции тоже особо не попрогрессируешь
ОтветGuillermo
В Турции тоже особо не попрогрессируешь
Ну, всё-таки очевидно, что это более перспективное место для развития, и хороший трамплин.
Не топ-5 конечно, но и не наш чемпионат, без целей и без будущего. Плюс еврокубки.
Ничего против РПЛ не имею, и смотрю центральные матчи, но, прогрессировать тут можно только короткое время, потом привыкаешь, что можно играть в полноги, потому что даже в таком режиме, можешь обыгрывать поленья в защите хоть Краснодара хоть Акрона, некоторое время стагнируешь таким манером, а потом идёт деградация. И это не десять лет длится, если подобное случится с Батраковым, он уже года через два-три может стать очередным "подающим надежды" до конца своей карьеры. Сколько их было уже таких.
Вангую: 1-2 года в Локо, переход в Зенит, потом возвращение в Локо или в другую столичную команду
Ответtherealgreenman
Вангую: 1-2 года в Локо, переход в Зенит, потом возвращение в Локо или в другую столичную команду
Ну ты и закатил .ок в зенит но потом обратно.он же не Бухаров условный
Ответtherealgreenman
Вангую: 1-2 года в Локо, переход в Зенит, потом возвращение в Локо или в другую столичную команду
Скорее всего до конца контракта в Локо, потом Сьон/ПАОК, агенты там "помогут"
Кстати зря не продали , к Зиме локо провалится , с ним и леха , к лету его ценник рухнет и за него даже 20 не дадут.
Васильева за 60млн, а Батракова за 20?! Нашли дураков
ОтветMark Borisovich
Васильева за 60млн, а Батракова за 20?! Нашли дураков
🤔😂 какой ещё Васильев
ОтветСергей Денисов
🤔😂 какой ещё Васильев
Вот вот, и я о нем до сегодняшнего дня не слышал
Сам считал всегда переход в Турцию бесполезным, но сейчас близок к мысли, что это единственный выход для наших игроков из РПЛ в большой футбол. Батраков с супер-статистикой за 2 сезона в 19 и 20 лет с фиксированными отступными в 20 млн (ниже рынка по оценке ТМ, CIES и прочих), и по нему никто не делает предложений. Очевидно, что переход в западную Европу почти невозможен с учётом экономических препятствий и политических рисков (недавно был слух, что спонсор Ювентуса заблокировал возможный переход Агкацева по полит. причинам). Так что похоже, что Турция не такой и плохой вариант сейчас, особенно Сарай из ЛЧ.
Ответrhodesian
Сам считал всегда переход в Турцию бесполезным, но сейчас близок к мысли, что это единственный выход для наших игроков из РПЛ в большой футбол. Батраков с супер-статистикой за 2 сезона в 19 и 20 лет с фиксированными отступными в 20 млн (ниже рынка по оценке ТМ, CIES и прочих), и по нему никто не делает предложений. Очевидно, что переход в западную Европу почти невозможен с учётом экономических препятствий и политических рисков (недавно был слух, что спонсор Ювентуса заблокировал возможный переход Агкацева по полит. причинам). Так что похоже, что Турция не такой и плохой вариант сейчас, особенно Сарай из ЛЧ.
Я больше скажу, Батраков в Саудию не поехал зря. Якобы звали.
Ответное письмо турецкому султану вышло коротким.
ПСЖ попросил без них не начинать ?)))
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